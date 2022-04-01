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中警二分局臨檢八大行業 查獲15人違反防疫規定

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市警二分局昨天深夜臨檢八大行業，查獲「未攜帶防疫證明」8人、「未施打3劑疫苗」即入內消費2人、「未落實實聯制」登記5人，違反相關防疫措施樣態共計15人，通報主管機關依法裁罰。

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸升溫，隨著確診人數不斷攀升，「疫情」似乎有捲土重來情形，中央流行疫情指揮中心3月27日即針對八大行業宣布加嚴控管措施。

台中警二分局30日晚間，出動50多名警力執行防疫臨檢勤務，深入北區多家大型舞廳、視聽室實施臨檢。雖然經過多日宣導，警方當日深夜於北區五權路與中清路上的大型舞廳及視聽室等八大行業進行查察時。

警查獲「未攜帶防疫證明」8人、「未施打3劑疫苗」即入內消費2人、「未落實實聯制」登記5人，違反相關防疫措施樣態共計15人，顯見仍有民眾不清楚最新防疫措施，警方也藉機向業者及顧客宣導，務必配合當前的防疫規定，切勿貪圖一時方便，而讓整體防疫效能大打折扣，除勸離違反規定者，並蒐集現場相關事證，通報主管機關依法裁罰。

台中市警二分局昨天深夜臨檢八大行業，查獲「未攜帶防疫證明」8人、「未施打3劑疫苗」即入內消費2人、「未落實實聯制」登記5人，違反相關防疫措施樣態共計15人，通報主管機關依法裁罰。圖／警方提供
台中市警二分局昨天深夜臨檢八大行業，查獲「未攜帶防疫證明」8人、「未施打3劑疫苗」即入內消費2人、「未落實實聯制」登記5人，違反相關防疫措施樣態共計15人，通報主管機關依法裁罰。圖／警方提供
台中市警二分局昨天深夜臨檢八大行業，查獲「未攜帶防疫證明」8人、「未施打3劑疫苗」即入內消費2人、「未落實實聯制」登記5人，違反相關防疫措施樣態共計15人，通報主管機關依法裁罰。圖／警方提供
台中市警二分局昨天深夜臨檢八大行業，查獲「未攜帶防疫證明」8人、「未施打3劑疫苗」即入內消費2人、「未落實實聯制」登記5人，違反相關防疫措施樣態共計15人，通報主管機關依法裁罰。圖／警方提供

疫情 臨檢 八大行業

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