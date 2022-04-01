影／疑視線死角肇禍 新北砂石車輾過女騎士亡

新北市顏姓砂石車駕駛，昨天（3月31日）上午駕車，準備從八里區龍米路一段右轉龍形一街時，不慎碰撞姜婦所騎乘機車，導致姜婦連人帶車，被砂石車輾過當場死亡。由於顏男沒有酒駕，確切肇事原因有待調查釐清。

經查證，顏姓男子（58歲），昨天上午10時許，駕駛一輛砂石車行經龍米路一段，號誌燈變換起步，往右轉進龍形一街口時，疑因視線死角，不慎與右側同向由姜婦（80歲）所騎乘的機車碰撞。

姜婦連人帶車滑摔，當場被砂石車右前車輪輾過，直到顏男車行約10公尺，發覺疑有輾過「異物」停車查看，才驚覺自己撞到人了，趕緊打電話報警協處。警、消獲報趕抵，經檢視姜婦頭被輾破，現場已明顯死亡無須送醫，隨後循線通知姜婦家人到場指認。