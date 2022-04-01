高雄小黃運將違規...乘客開門狂奔？原來是逃兵被通緝這下悲劇了

高雄市一名黎姓男子因案件遭地檢署發布2條通緝，黎男日前搭計程車出門，因計程車蔡姓駕駛行經仁武區水管路與仁祥路口路未依規定左轉違規，巡邏員警上前攔查告發，黎男見到員警心虛開車門狂奔，但疑似腿軟還是跑輸警察，員警查出黎男是通緝犯，依法解送高雄地檢署歸案。

據了解，黎男（29歲）去年當替代役當到一半逃避兵役，被高雄地檢署發布妨害兵役條例、替代役條例案2條通緝。黎男3月29日凌晨近1點搭計程車出門，由蔡姓男子駕駛的計程車從鳳仁路左轉水管路、仁祥路口往義大方向時，疑似未依號誌左轉，正好巡邏員警經過上前攔停告發，駕駛在與員警交談時，黎男坐在後座神情緊張，員警發現有異示意黎男出示證件，黎男稱沒帶證件，報身分證號時卻突然開車門狂奔。

黎男不顧左右車輛，直接跨越中央分隔島跑到對向，一名員警追上黎男，黎男氣喘吁吁坐在地上喊著「我腳軟了」，員警將黎男壓制在地後上銬，與支援警力一同攙扶黎男帶回派出所保護管束並查驗黎男身分，發現黎男為2條通緝案件的通緝犯，全案依法解送高雄地檢署歸案。