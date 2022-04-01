看見「提款機有5000元」婦伸手抓裝沒事侵占罪送辦

台北柳姓女子今年初與家人到旗津旅遊，不料在超商提款時，因專心帶著孩子，一時分神，操作完成後卻忘記將提領的5000元現金取走，被在後方的陳姓婦人順手牽羊取得；柳女回到台北後幾經思考後決定報警，警方循線前天找到陳婦，將她依侵占罪嫌送辦。

家住台北的柳女今年1月下旬時，與家人到高雄旗津旅遊，過程中在旗津某超商內的提款機提款，柳當下因一邊帶著2名小孩，一邊想事情而分神，操作提款完成後卻只將提款卡取走，忘記將提領的5000元現金一併取走，直到不久後柳想起回到現場時，現金已不翼而飛，她回到台北後在數度思考下，向北市警方報警。

鼓山警分局旗津分駐所接獲報案，調閱監視器發現柳女在提款後，的確未將現金取走，隨後而至的陳婦看到提款機上的千元大鈔，一時間左顧右盼像是在尋找失主，下一秒就伸出手將現金放進褲子後方口袋，再繼續在店內挑選商品，當柳女想起返回尋找時，碰巧與步出店外的陳婦擦肩而過。

警方前天循線找到陳婦，住高雄市區的她坦承曾到旗津區的超商，但她未拿走提款機上的現金，另外陳還強調「身上從不會超過3000元，不可能會有5000元」，此話一出當場被員警反問「還沒說金額，怎麼知道是5000元」，一席話讓陳婦啞口無言。