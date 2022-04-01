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燒了3周...桃園美福倉儲大火終滅了
桃園美福倉儲10日發生大火，歷經3周時間，殘火終於在昨天撲滅，不過現場6樓仍有物品未清出，消防局將視情況到場警戒。
桃園市消防局表示，美福倉儲警戒勤務已於昨天下午7時解除，但後續每天還是會編排消防車巡邏查看情況。另外，倉儲6樓尚有物品未清出，未避免復燃情況再發生，待美福進場清運時，視情況到場警戒。
桃園市環保局表示，針對美福倉儲造成空污影響市民一事，市長已指示以蘆竹區公所做窗口，由環保局計算空污及臭味的影響範圍，美福倉儲必須補償附近的里民，數額則仍待計算協商。
環保局也說，美福倉儲所的提出廢棄物清運計畫已經通過，也協助安排數個焚化爐及掩埋場供美福廢棄物進場，限期4月12日完成清除。
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