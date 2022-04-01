快訊

評／奧斯卡一巴掌：西方講法東方講情？

航空燃油均價達門檻 國內線機票4月30日起調漲 新價格看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／婦被詐面交46萬 車手再詐另名婦人遭警逮

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區黃姓婦人3月底遭詐面交46萬元及金飾一批，警方追緝鎖定車手汪姓男子涉案，前天在北市大安區趁汪男再度出面取款時逮人，保住遭詐洪姓婦人40萬元老本，而黃婦昨天親自到派出所感謝警方逮到詐騙車手。汪男依詐欺罪嫌送辦，檢方諭令限制住居。

永和警分局永和派出所3月22日接獲67歲黃姓婦人報案，指稱有檢察官打電話給她，聲稱其涉及刑案，如未繳交保證金帳戶將被凍結；黃婦憂心被關，隔天至銀行提款46萬元及價值約10萬元金飾，在住處附近面交車手。

警方調閱監視器畫面及相關資料，鎖定可疑詐欺車手汪姓男子（22歲），追查發現他租屋落腳在台北市，前天持拘票要前往拘提時。發現汪男又以用同樣手法，詐諞另台北市72歲洪姓婦人，警方趁雙方在北市大安區四維路面交40萬元之際，當場逮捕汪到案，保住洪婦的積蓄，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後諭令限制住居，並擴大偵辦追查詐欺集團其他成員。

警方呼籲，詐騙集團蠢蠢欲動，民眾遇詐欺電話時，切莫慌張，謹慎多方求證，如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關110或撥打165反詐騙專線檢舉或報案，以利查緝，共同維護社會治安。

新北市永和區黃姓婦人3月底遭詐面交46萬元及金飾一批，警方追緝鎖定車手汪姓男子涉案，前天在北市大安區趁汪男再度出面取款時逮人，保住洪姓婦人40萬元老本。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區黃姓婦人3月底遭詐面交46萬元及金飾一批，警方追緝鎖定車手汪姓男子涉案，前天在北市大安區趁汪男再度出面取款時逮人，保住洪姓婦人40萬元老本。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區黃姓婦人3月底遭詐面交46萬元及金飾一批，警方追緝鎖定車手汪姓男子涉案，前天在北市大安區趁汪男再度出面取款時逮人，保住洪姓婦人40萬元老本。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區黃姓婦人3月底遭詐面交46萬元及金飾一批，警方追緝鎖定車手汪姓男子涉案，前天在北市大安區趁汪男再度出面取款時逮人，保住洪姓婦人40萬元老本。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區黃姓婦人3月底遭詐面交46萬元及金飾一批，警方追緝鎖定車手汪姓男子涉案，前天在北市大安區趁汪男再度出面取款時逮人，黃婦昨至派出所感謝得知警方抓到車手。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區黃姓婦人3月底遭詐面交46萬元及金飾一批，警方追緝鎖定車手汪姓男子涉案，前天在北市大安區趁汪男再度出面取款時逮人，黃婦昨至派出所感謝得知警方抓到車手。記者王長鼎／翻攝

詐欺 車手

延伸閱讀

撿到便宜！大安區指標豪宅一坪90萬買到

謝忻為私密照報案畫面竟外流 警政署：啟動專案調查

確診國小師住新北 北市急篩檢3學校師生

「全聯先生」被爆大港開唱突跳進高雄港 警消、海巡回應了

相關新聞

拍檔犯案1人支開店員 另1人偷走彩券行抽屜好幾本彩券

基隆市2名男子到經營彩券行的服飾店，1人假意挑選衣服，讓店員離開彩券櫃台，另1人再趁機偷走抽屜內，價值約15萬元的彩券。...

才剛保養完就漏油拋錨 女駕駛受困台78線

日前有一部轎車行經台78線時，突然拋錨，車上只有一名女駕駛，她下車查看才驚覺車子沿路漏油，痕跡漫延數公尺，撲鼻濃濃汽油味...

中警二分局臨檢八大行業 查獲15人違反防疫規定

台中市警二分局昨天深夜臨檢八大行業，查獲「未攜帶防疫證明」8人、「未施打3劑疫苗」即入內消費2人、「未落實實聯制」登記5...

影／疑視線死角肇禍 新北砂石車輾過女騎士亡

新北市顏姓砂石車駕駛，昨天（3月31日）上午駕車，準備從八里區龍米路一段右轉龍形一街時，不慎碰撞姜婦所騎乘機車，導致姜婦...

高雄小黃運將違規...乘客開門狂奔？原來是逃兵被通緝這下悲劇了

高雄市一名黎姓男子因案件遭地檢署發布2條通緝，黎男日前搭計程車出門，因計程車蔡姓駕駛行經仁武區水管路與仁祥路口路未依規定...

看見「提款機有5000元」婦伸手抓裝沒事侵占罪送辦

台北柳姓女子今年初與家人到旗津旅遊，不料在超商提款時，因專心帶著孩子，一時分神，操作完成後卻忘記將提領的5000元現金取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。