影／婦被詐面交46萬 車手再詐另名婦人遭警逮

新北市永和區黃姓婦人3月底遭詐面交46萬元及金飾一批，警方追緝鎖定車手汪姓男子涉案，前天在北市大安區趁汪男再度出面取款時逮人，保住遭詐洪姓婦人40萬元老本，而黃婦昨天親自到派出所感謝警方逮到詐騙車手。汪男依詐欺罪嫌送辦，檢方諭令限制住居。

永和警分局永和派出所3月22日接獲67歲黃姓婦人報案，指稱有檢察官打電話給她，聲稱其涉及刑案，如未繳交保證金帳戶將被凍結；黃婦憂心被關，隔天至銀行提款46萬元及價值約10萬元金飾，在住處附近面交車手。

警方調閱監視器畫面及相關資料，鎖定可疑詐欺車手汪姓男子（22歲），追查發現他租屋落腳在台北市，前天持拘票要前往拘提時。發現汪男又以用同樣手法，詐諞另台北市72歲洪姓婦人，警方趁雙方在北市大安區四維路面交40萬元之際，當場逮捕汪到案，保住洪婦的積蓄，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後諭令限制住居，並擴大偵辦追查詐欺集團其他成員。