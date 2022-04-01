男破壞剪硬扳鎖頭 娃娃機店兌幣機成目標

高雄鳳山區瑞興路上的娃娃機店，上月20日遭一名陸姓男子以破壞剪竊取現金，警方調查後，查緝陸男到案，他坦承不諱，稱沒錢才下手行竊，警詢後依竊盜罪嫌移送。

警方表示，鳳山警分局成功派出上月20日接獲李姓女子報案，稱在鳳山區瑞興路上的娃娃機台店內的兌幣機鎖頭遭人破壞，機器內現金遭人竊取。

成功所員警立即調閱娃娃機店監視器，發現當天清晨5點多，一名身材壯碩可疑男子進入店內，在確認四下無人後，以破壞剪破壞兌幣機鎖頭，將機內現金倒入自備的塑膠袋，隨後騎著機車逃逸，警方觀看監視器畫面，一眼認出嫌犯是陸男（40歲）。

警方依陸男逃逸路線，調閱沿線監視器追查，發現陸經常出入鳳山中崙社區，連日埋伏下，在上月24日晚間查緝陸男到案。