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墾丁台灣祭音樂會登場 屏警比照往年重兵進駐

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

清明連假明天開始，屏東縣政府為延續墾丁春天音樂季火苗，打造全新獨立音樂品牌「台灣祭」，邀請張震嶽、玖壹壹、滅火器、血肉果汁機等近百組音樂人與樂團在墾丁大灣遊憩區齊聚高唱，預期吸引數萬樂迷湧入，縣警局為避免不肖分子混入衍生治安狀況，今年再次比照過去派出「重兵」模式，投入逾250名警力進駐墾丁，維護連假期間治安平穩及交通疏導。

清明連假警方集結包括屏東分局、東港分局、潮州分局、內埔分局、里港分局、刑警大隊、交通隊、保7總隊第8大隊、岸巡第63大隊、保3總隊第2大隊警犬分隊、恆春義警民防中隊及恆春志工中隊等支援警力，超過250名警力投入，也是2019年墾丁春天音樂季售票音樂會因大環境因素退場之後，首次大規模警力進駐。

警方表示，活動期間結合保3總隊及岸巡63大隊的緝毒犬，針對舞台會場執行安全維護，除舞台四周全程蒐證外，規畫警力於會場周邊及車輛聚集停放處所以步巡方式巡邏，防制可能發生的酗酒泥醉、藉酒滋事、擅脫衣褲及竊盜、（販）吸毒等違法失序行為，現場並規畫分區警力部署及機動快打警力編組加強查緝不法 。

屏東縣警局還結合監理站及環保局等相關單位，派遣聯合稽查小組於活動期間加強稽查改裝車輛；並藉由活動現場散場後執行重點處所臨檢威力掃蕩，臨檢掃蕩易滋事分子經常出入之KTV、釣蝦場、夜店、撞球場等場所，共同維護音樂祭期間治安平穩及交通疏導。

屏東縣警局派250員警進駐墾丁，於清明連假期間執行重點處所臨檢威力掃蕩。圖／恆春分局提供
屏東縣警局派250員警進駐墾丁，於清明連假期間執行重點處所臨檢威力掃蕩。圖／恆春分局提供
屏東縣警局派250員警進駐墾丁，保3總隊及岸巡63大隊的緝毒犬將執行音樂會場安全巡邏。圖／恆春分局提供
屏東縣警局派250員警進駐墾丁，保3總隊及岸巡63大隊的緝毒犬將執行音樂會場安全巡邏。圖／恆春分局提供
屏東縣警局派250員警進駐墾丁，於清明連假期間派遣聯合稽查小組於活動期間加強稽查改裝車輛。圖／恆春分局提供
屏東縣警局派250員警進駐墾丁，於清明連假期間派遣聯合稽查小組於活動期間加強稽查改裝車輛。圖／恆春分局提供
屏東縣警局派250員警進駐墾丁，於清明連假期間執行重點處所臨檢威力掃蕩。圖／恆春分局提供
屏東縣警局派250員警進駐墾丁，於清明連假期間執行重點處所臨檢威力掃蕩。圖／恆春分局提供

屏東縣政府 墾丁 連假

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