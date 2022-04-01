墾丁台灣祭音樂會登場 屏警比照往年重兵進駐

清明連假明天開始，屏東縣政府為延續墾丁春天音樂季火苗，打造全新獨立音樂品牌「台灣祭」，邀請張震嶽、玖壹壹、滅火器、血肉果汁機等近百組音樂人與樂團在墾丁大灣遊憩區齊聚高唱，預期吸引數萬樂迷湧入，縣警局為避免不肖分子混入衍生治安狀況，今年再次比照過去派出「重兵」模式，投入逾250名警力進駐墾丁，維護連假期間治安平穩及交通疏導。

清明連假警方集結包括屏東分局、東港分局、潮州分局、內埔分局、里港分局、刑警大隊、交通隊、保7總隊第8大隊、岸巡第63大隊、保3總隊第2大隊警犬分隊、恆春義警民防中隊及恆春志工中隊等支援警力，超過250名警力投入，也是2019年墾丁春天音樂季售票音樂會因大環境因素退場之後，首次大規模警力進駐。

警方表示，活動期間結合保3總隊及岸巡63大隊的緝毒犬，針對舞台會場執行安全維護，除舞台四周全程蒐證外，規畫警力於會場周邊及車輛聚集停放處所以步巡方式巡邏，防制可能發生的酗酒泥醉、藉酒滋事、擅脫衣褲及竊盜、（販）吸毒等違法失序行為，現場並規畫分區警力部署及機動快打警力編組加強查緝不法 。