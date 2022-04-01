影／失智退休師迷失街頭 見警「載我回學校上課」

新北市曹姓男子日前單獨外出迷失街頭，他見警到場協助，眼露焦慮向警表示自己是老師，拜託警察趕快載他到學校上課。警半信半疑登查，曹男果然是教師，不過已退休多年。曹男迷失街頭，卻心繫學生學習狀況，讓警相當感動，先帶返所休息，隨即通知家人帶回。

據了解，家住新北市三重區的曹姓男子（71歲）是名退休老師，近來曹男疑有失智情況，時好時壞病樣，讓家人頗為擔心。日前下午，曹男病症再發，忘記自己早已退休多年，竟趕著外出去學校教課。不料，曹男卻在文化北路與信義西街口迷途繞路。

民眾發現曹男神情焦慮，坐在路旁趨前詢問，但曹男僅說要趕著去學校教課，但又不知要去哪個學校？只好報警前來協處。三重警分局三重派出所警員林聖凱、陳思帆獲報趕抵，曹男見警說著「我自己是一名老師，要趕去學校教書卻不小心迷路」、「我怕會耽誤學生的學習」、「可以載我趕去學校上課嗎？」