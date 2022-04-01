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酒駕新法上路還有人不怕 高雄清明連假掃蕩酒駕

聯合報 / 記者林保光／即時報導

酒駕新罰則加重，昨天開始實施，10年內酒駕或拒測2次以之上，將公布姓名及照片。警方發現，仍然有人「不怕死」，新法實施首日，高雄仍有7人再犯酒駕。高雄市警方宣示取締酒駕執法決心，趁清明節連續假日，啟動防制酒駕專案，將動員17分局同步取締酒駕。

據高雄市交通大隊統計，昨天酒駕新罰則實施首日，高雄警方共取締39人酒駕，其中7人是累犯。警方表示，依新法，10年內再涉酒駕者，將由交通局在官網設專區公布姓名、照片及違法事實。

高雄市警局因清明節連假來臨，可能酒駕風險提升，訂明天起到4月5日，啟動「清明連假防制酒駕專案」，動員高雄市17分局設多點式路檢，提升取締酒駕強度。

高雄市警察局長黃明昭表示，警方展示持續性強勢執法作為，針對酒駕事故及易飲酒處所的周邊道路，透過多點、全面的攔檢部署提升見警率，確保市民安全，也呼籲各餐廳業者提醒顧客，酒後不開車，並提供代叫計程車或代駕服務，對於酒駕行為，警方絕對嚴正執法。

酒駕新罰責上路，高雄市警方發現仍有人涉酒駕，訂明天起啟動「清明連假防制酒駕專案」，掃蕩酒駕行為。記者林保光／攝
酒駕新罰責上路，高雄市警方發現仍有人涉酒駕，訂明天起啟動「清明連假防制酒駕專案」，掃蕩酒駕行為。記者林保光／攝
酒駕新罰責上路，高雄市警方發現仍有人涉酒駕，訂明天起啟動「清明連假防制酒駕專案」，掃蕩酒駕行為。記者林保光／攝
酒駕新罰責上路，高雄市警方發現仍有人涉酒駕，訂明天起啟動「清明連假防制酒駕專案」，掃蕩酒駕行為。記者林保光／攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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