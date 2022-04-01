八旬翁走失3天 說不出為何下半身只剩一條內褲　　

彰化縣洪姓八旬老翁3月29日上午外出散步，從此失聯，家屬報警協尋，昨在相距12.3公里的大城鄉山腳村堤防邊，發現上衣穿著正常但下半身只剩一條內褲的洪姓老翁，全身髒兮兮且被蚊子叮咬，今天家屬到芳苑警分局感謝員警努力尋人。

警方今天表示，芳苑鄉洪姓八旬老翁的家屬報案時指稱，老翁罹患失智症，3月29日上午7點出門就沒回家，芳苑警分局據報後，分局長潘智強成立查尋小組每天開會討論進度，經過徹夜調閱近百支錄影監視畫面，出動上百次警力沿著洪姓老翁行走路徑仔細搜尋，昨天上午接獲民眾通報，在大城鄉山腳村發現一名神情茫然的老人。

洪姓老翁穿著出門時的POLO衫和背心，下半身卻只剩一條內褲，長褲不知去向，警方和消防救護人員詢問他有無進食、會不會餓或冷。老翁都答不出來，也講不出過去兩天內去哪裡，警方從他一臉疲憊、滿身被蚊蟲叮咬和衣服骯髒程度，研判他可能到到亂走亂繞，可能走數十公里。