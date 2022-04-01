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八旬翁走失3天 說不出為何下半身只剩一條內褲　　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣洪姓八旬老翁3月29日上午外出散步，從此失聯，家屬報警協尋，昨在相距12.3公里的大城鄉山腳村堤防邊，發現上衣穿著正常但下半身只剩一條內褲的洪姓老翁，全身髒兮兮且被蚊子叮咬，今天家屬到芳苑警分局感謝員警努力尋人。

警方今天表示，芳苑鄉洪姓八旬老翁的家屬報案時指稱，老翁罹患失智症，3月29日上午7點出門就沒回家，芳苑警分局據報後，分局長潘智強成立查尋小組每天開會討論進度，經過徹夜調閱近百支錄影監視畫面，出動上百次警力沿著洪姓老翁行走路徑仔細搜尋，昨天上午接獲民眾通報，在大城鄉山腳村發現一名神情茫然的老人。

洪姓老翁穿著出門時的POLO衫和背心，下半身卻只剩一條內褲，長褲不知去向，警方和消防救護人員詢問他有無進食、會不會餓或冷。老翁都答不出來，也講不出過去兩天內去哪裡，警方從他一臉疲憊、滿身被蚊蟲叮咬和衣服骯髒程度，研判他可能到到亂走亂繞，可能走數十公里。

芳苑分局長潘智強說，台灣進入高齡化社會，長者走失時有所聞，每一個失蹤人口代表一個家庭的缺口，家人永遠掛心安危，芳苑鄉高齡化人口超過全國和全縣平均值，芳苑警分局將強化愛心警政工作，要求轄區員警主動為符合資格對象申請愛心手鍊，避免民眾走失引起家屬擔心。

彰化縣芳苑鄉洪姓老翁走失兩天，交代不出去哪裡，警方研判他走了數十公里，疲憊不堪。圖／芳苑警分局提供
彰化縣芳苑鄉洪姓老翁走失兩天，交代不出去哪裡，警方研判他走了數十公里，疲憊不堪。圖／芳苑警分局提供

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