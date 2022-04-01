愛沒離開過！失智嬤忘了熟悉街道 沒忘與夫共築的家園

愛情沒有離開過！台中市88歲的簡姓老婦人，前天趁家人不注意時獨自外出，卻在距離住家路程約15分鐘的街頭迷失了方向，簡婦遺忘了許多事情，唯獨牢牢記得與丈夫同住數十年的家，經警方查證無誤後，順利護送簡婦返家與丈夫團聚。

台中市警察三分局合作派出所警員林剛平、楊建宗，前天中午日擔任巡邏勤務時，接獲報案稱有迷失老人需要協助，熱心民眾向員警表示，見到面生的老婦人於社區大樓外面徘徊許久，詢問後才發現她忘記回家的路，只好請警方到場協助。

簡姓老婦身上未攜帶證件，對於自己的姓名也無法完整表達，但家中地址及電話卻記得相當清楚，無須仔細回想就能夠流利的告訴員警。經撥打簡婦住家電話，順利與她的丈夫取得聯繫，然因簡婦迷途地點距離住家約有1公里，簡婦丈夫年邁又無交通工具，實在無法前來接她回家，員警得知情形後，隨即協助護送簡姓老婦人返家。