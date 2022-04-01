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高雄楠梓警組宣導隊 助移工認識台灣法令以防違規

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄楠梓區科技大廠林立，同時也有不少外籍移工在該處工作、活動，為求通勤便利，不少人自購電動自行車在廠區附近活動，為防外籍人士不諳我國法令，違反交通規則；近日楠梓警分局與高雄市區監理聯手辦理「快閃舉牌交通安全、防詐宣導活動」，藉此宣導並讓移工了解相關法令，以免觸法。

警方表示，電動自行車易購得、免考照、免掛牌的特性，是外籍移工最常使用的交通工具，但多數移工離鄉背井，不諳我國法令，違反交通規定、造成事故時有所聞。

有鑑於此，楠梓警分局組移工宣導團隊與高雄市區監理所聯手辦理「快閃舉牌交通安全、防詐宣導活動」，幫助移工瞭解相關法令及規定，除宣導交通安全，更結合防詐宣導活動，以免來台工作遭誤導成為受害者或詐騙幫凶。

楠梓分局宣導團隊，近期將針對轄內移工易聚集處所，如人力仲介公司、教會、移工關懷中心、移工宿舍等處不間斷巡迴宣導騎乘電動自行車應配戴安全帽，不超速、不酒駕及不改裝車輛等相關規定。

此外，警方也蒐集多國語言交通法令、影片及犯罪預防相關資訊、文宣，提供公司、處所負責人協助於LINE群組、臉書及各種移工集會時播放，藉此建立移工正確交通安全、犯罪預防觀念。

高雄楠梓警分局組移工宣導團隊與高雄市區監理所聯手辦理「快閃舉牌交通安全、防詐宣導活動」，幫助移工瞭解台灣相關法令及規定。圖／警方提供
高雄楠梓警分局組移工宣導團隊與高雄市區監理所聯手辦理「快閃舉牌交通安全、防詐宣導活動」，幫助移工瞭解台灣相關法令及規定。圖／警方提供
高雄楠梓警分局組移工宣導團隊與高雄市區監理所聯手辦理「快閃舉牌交通安全、防詐宣導活動」，幫助移工瞭解台灣相關法令及規定。圖／警方提供
高雄楠梓警分局組移工宣導團隊與高雄市區監理所聯手辦理「快閃舉牌交通安全、防詐宣導活動」，幫助移工瞭解台灣相關法令及規定。圖／警方提供
高雄楠梓警分局組移工宣導團隊與高雄市區監理所聯手辦理「快閃舉牌交通安全、防詐宣導活動」，幫助移工瞭解台灣相關法令及規定。圖／警方提供
高雄楠梓警分局組移工宣導團隊與高雄市區監理所聯手辦理「快閃舉牌交通安全、防詐宣導活動」，幫助移工瞭解台灣相關法令及規定。圖／警方提供

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