偷吸塵器4000元配件卻無主機可用 笨賊一場空...遭警送辦
高雄47歲翁姓男子月前到連鎖3C家電賣場，竊得一個要價4000元的吸塵器配件，事後員工察覺遭竊報警；警方循線找到翁男並通知到案說明，還得知他家中並無可使用於該款吸塵器配件的主機，仍大費周章行竊，到頭來卻徒勞無功。警詢後，將翁男依竊盜罪函送。
楠梓警分局加昌派出所，2月10日接獲轄內連鎖3C家電賣場業者報案，稱店內展示區擺放要價4000元的知名品牌錐形吸塵器頭遭竊，並提供警方監視器畫面抓竊賊。
透過監視器畫面，發現翁男身穿長袖黑色上衣與灰色長褲，行竊時，先是將展示的吸塵器配件放在貨架上，再以迅速不及掩耳的速度將吸塵器吸頭放進自己的背包內，隨後未結帳任何物品就騎乘單車離去。
事後警方通知翁男到案說明，直到3月28日他才到案，經調查得知，家中並無該款吸塵器主機可供該竊得的吸塵器配件所使用，因此，偷了等於沒用，查獲的贓物也只是隨意棄置在家中某個角落。事後翁男主動歸還店家竊得的配件，警詢後，將他依竊盜罪函送。
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