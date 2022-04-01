才剛保養完就漏油拋錨 女駕駛受困台78線

日前有一部轎車行經台78線時，突然拋錨，車上只有一名女駕駛，她下車查看才驚覺車子沿路漏油，痕跡漫延數公尺，撲鼻濃濃汽油味。女子困惑上月才剛保養，怎麼會發生這種事，她打給車行，但逢假日車行剛好休息，也找不到拖吊車協助，只好無助站在路邊。

女子無奈表示，車子上個月才剛去保養出來而已，不知道為何油箱會沿路漏油，剛剛行駛時也沒注意到，是到後來拋錨下車才發現的。而且假日根本找不到車行幫忙拖吊，幸好有路過的警察熱心幫忙，才能將車子移走。

警方表示，接獲民眾通報，台78線有民眾車輛拋錨需協助，當時正值假日車水馬龍，抵達時發現那名需要被協助的女駕駛正站在路邊。警方上前檢查發現，車子的油箱鬆脫，導致沿途漏油，立即到後方指揮交通並聯繫拖吊車到場。