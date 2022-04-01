快訊

基金經理人調整投資組合 道瓊指數大跌550點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才剛保養完就漏油拋錨 女駕駛受困台78線

聯合報 / 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導

日前有一部轎車行經台78線時，突然拋錨，車上只有一名女駕駛，她下車查看才驚覺車子沿路漏油，痕跡漫延數公尺，撲鼻濃濃汽油味。女子困惑上月才剛保養，怎麼會發生這種事，她打給車行，但逢假日車行剛好休息，也找不到拖吊車協助，只好無助站在路邊。

女子無奈表示，車子上個月才剛去保養出來而已，不知道為何油箱會沿路漏油，剛剛行駛時也沒注意到，是到後來拋錨下車才發現的。而且假日根本找不到車行幫忙拖吊，幸好有路過的警察熱心幫忙，才能將車子移走。

警方表示，接獲民眾通報，台78線有民眾車輛拋錨需協助，當時正值假日車水馬龍，抵達時發現那名需要被協助的女駕駛正站在路邊。警方上前檢查發現，車子的油箱鬆脫，導致沿途漏油，立即到後方指揮交通並聯繫拖吊車到場。

斗南警分局表示，民眾行車前應檢查車況，行駛中發現車輛異常，應減速停靠路肩或安全位置，打開警示燈並豎立車輛故障警示牌，站立護欄外或安全位置，面向車等待救援，必要時可撥打110向警方求援。

才剛保養完就漏油拋錨，女駕駛受困台78線，警察到場協助救援。記者黃于凡／翻攝
才剛保養完就漏油拋錨，女駕駛受困台78線，警察到場協助救援。記者黃于凡／翻攝
才剛保養完就漏油拋錨，女駕駛受困台78線，警察到場協助救援。記者黃于凡／翻攝
才剛保養完就漏油拋錨，女駕駛受困台78線，警察到場協助救援。記者黃于凡／翻攝

漏油 警察

延伸閱讀

新店秀朗橋頭軍營冒黑煙 疑報廢車輛漏油起火

對抗高漲油價 男拿「食用油」整瓶倒進車子油箱裡

桃園拖吊車撞毀牌樓路人驚嚇 網友：牌樓醜不要再裝了

一家3口出遊車突冒白煙 東勢女警巡邏發現伸援手

相關新聞

拍檔犯案1人支開店員 另1人偷走彩券行抽屜好幾本彩券

基隆市2名男子到經營彩券行的服飾店，1人假意挑選衣服，讓店員離開彩券櫃台，另1人再趁機偷走抽屜內，價值約15萬元的彩券。...

岡山郵務士遭惡犬攻擊 手臂胸口滿是瘀青超嚇人

高雄市岡山區一名楊姓郵務士昨天上午送掛號信遭獒犬攻擊咬傷，手臂胸口都有瘀青，制服都被咬破。高雄岡山郵局郵務股長洪志勝表示...

廣角鏡／追撞拖板車 貨車斷頭

卅二歲蕭姓男子昨天清晨駕駛大貨車載運家禽，行經西濱快速公路苗栗苑裡路段時不慎追撞前方拖板車，大貨車車頭當場斷裂，被拖板車...

才剛保養完就漏油拋錨 女駕駛受困台78線

日前有一部轎車行經台78線時，突然拋錨，車上只有一名女駕駛，她下車查看才驚覺車子沿路漏油，痕跡漫延數公尺，撲鼻濃濃汽油味...

影／「烙賽」隊長加「斬手」案二連發 南警質疑不單純

有民眾在網路平台PPT揭露安平偵查隊長酒醉「烙賽」在走廊不敢承認一文，同一帳號數小時後又披露去年10月間安平男子遭當街剁...

彰化驚傳小六學童墜樓送醫 教育處：無關霸凌正釐清中

彰化縣驚傳學童墜樓案，今天上午南彰化一所國小小六男學生從三樓墜樓，經送醫搶救，幸好學童意識清楚，沒有生命危險，彰化縣教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。