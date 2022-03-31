影／「烙賽」隊長加「斬手」案二連發 南警質疑不單純

有民眾在網路平台PPT揭露安平偵查隊長酒醉「烙賽」在走廊不敢承認一文，同一帳號數小時後又披露去年10月間安平男子遭當街剁爛雙掌，警方封鎖消息一文，5個多月前現場影片也在社群流傳，引發熱議，偵查隊長遭申誡二次加重處分自請調，台南市警局認為內情並不單純，深入了解中。

台南市警四分局接連昨、今兩天PTT發文出面說明，警方指出，安平男子遭當街剁爛雙掌案，發生於去年10月2日晚間10時，案發後本分局立即以線上優勢警力迅速到場壓制，隔日將犯嫌7人全數逮捕移送法辦，並發布破案新聞，無所指隱匿案件的情形。警方指出，對於街頭暴力事件一向秉持強勢執法態度，絕不縱放姑息，而且各種案件有案必查、嚴辦到底。

事隔一天，偵查隊長「烙賽」風波延燒，四分局懲處案尚在跑流程中，案經曝光，此一事件造成機關形象受損，除加重處分至申誡二次外，蔡姓隊長深感愧疚也自請調整服務地區，隊長遺缺也牽動中階警官人事異動。

四分局指出，隊長本月17日晚上參加偵查隊同仁送舊餐敘，晚間9時返隊休息，隔天凌晨1時因隊部寢室內無衛浴洗手間，疑在前往公廁過程，一時不及而排遺在衛浴設施外，因不勝酒力且無力打掃造成憾事，引發熱議。