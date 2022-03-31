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野馬男高速闖紅燈撞死人 苗栗地院判3年10個月

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

桃園市24歲葉姓男子去年8月駕駛黃色野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮以超過100公里的時速闖紅燈撞死騎士巫姓女子案，苗栗地方法院今天宣判，因案發後自首減刑，依過失致死罪，判處3年10個月徒刑。

判法書指出，葉男曾在IG嗆聲衛生福利部長陳時中，8月8日上午8點多在台南市區闖紅燈、逆向，犯妨害公眾往來安全罪，處10個月徒刑，去年8月14日上午5點46分，駕野馬跑車以時速106至112公里，在竹南鎮台一己線、全天路口闖紅燈，撞死騎機車的巫女，犯過失致死罪，處3年10個月徒刑。

全案判決前，法院於今年2月24日先行裁定，令葉男入相當處所，施以監護3年，法官特別論述，葉男在竹南鎮肇事後，當場向處理員警自首，依刑法減輕其刑，此外，觀察被告警詢、偵查中供述，均能清楚對話，均未因精神病症而產生任何影響。

判決書說，葉男甚至明確表達「想闖紅燈就闖紅燈」、「自己行車技術高超」、「反應能力靈敏」等心態，而對於違規行為恐致其他用路人生命危險一情毫不在乎，足認葉男案發時精神及心智狀況，沒有因罹患精神病症影響開車，這部分不符刑法減刑規定。

審酌葉男駕車上路，逆向行駛、闖越紅燈、占用車道等方式，不斷壅塞車道，對公眾行之安全危害甚鉅，且超速行駛、闖越紅燈，進入交岔路口未注意車前狀況，造成被害人喪失生命，無可回復，親人因此承受巨大傷痛，所為實有不該，自應嚴懲，葉男迄今未能與被害人家屬達成民事和解，因此量處其刑。

桃園市葉姓男子去年8月駕駛黃色野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮高速闖紅燈撞死巫姓女騎士案，苗栗地方法院今天依過失致死罪，判處3年10個月徒刑。圖／民眾提供
桃園市葉姓男子去年8月駕駛黃色野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮高速闖紅燈撞死巫姓女騎士案，苗栗地方法院今天依過失致死罪，判處3年10個月徒刑。圖／民眾提供
桃園市葉姓男子去年8月駕駛黃色野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮高速闖紅燈撞死巫姓女騎士案，苗栗地方法院今天依過失致死罪，判處3年10個月徒刑。圖／民眾提供
桃園市葉姓男子去年8月駕駛黃色野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮高速闖紅燈撞死巫姓女騎士案，苗栗地方法院今天依過失致死罪，判處3年10個月徒刑。圖／民眾提供

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