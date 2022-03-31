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彰化驚傳小六學童墜樓送醫 教育處：無關霸凌正釐清中
彰化縣驚傳學童墜樓案，今天上午南彰化一所國小小六男學生從三樓墜樓，經送醫搶救，幸好學童意識清楚，沒有生命危險，彰化縣教育處初步調查，學生是因上課打瞌睡，被老師糾正，一時情緒激動，先到保健室休息後，自行走出就發生墜樓，校方將會加強輔導。
學童墜樓引發地方議論，但學校到下午都還交代不清，引發外界質疑，一開始彰化教育處聲稱「無關霸凌」，該校校長也語帶保留說，由於學生還在醫院，還在釐清中。
不過下午教育處初步調查發現，小朋友上午第二節課疑似上課趴著打瞌睡被老師糾正，老師要他起立，但學生又態度欠佳，老師要他道歉，學生道歉後不久，即稱呼吸不順，老師即請同學陪他去保健室，小六生在保健室休息到10點多，自行走出，10點15分就傳出墜樓，而在三樓墜樓處洗手台旁還有一張板凳。
學生經消防隊送員林基督教醫院救治，幸好僅右膝蓋有擦傷，無生命危險，目前已轉往彰基留院觀察中。
教育處表示，教育處已派員至醫院探視受傷學生，後續將要求各級學校加強輔導學生情緒管控，至於老師是否言行失當，將再調查，如果屬實，將依規定給予必要處分。
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