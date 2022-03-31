同是白車、車牌只有1字之差 人車在台南竟在基隆被開單
「BMW跟HONDA CRV長得那麼像？」莫姓民眾在臉書「爆料公社」爆料，他人跟車子明明在台南，卻在基隆被開交通罰單，原來兩車都是白色車，車牌只有M跟W的1英文字之差，經查證原來是基隆第一警分局員警開錯，當地所長留言對員警誤植深表歉意，將行文監理站撤單。
此一PO文一出，民眾反映超熱烈，民眾表示，他也有過，英文字母差一個字，但是廠牌完全不一樣 ，還是跑郵局，又要跑監理站，超浪費時間的；民眾也指出，他也親身經歷過；也有民眾表示警察要扣薪水啦、想賺人家的錢還不用點心。
民眾說，他人跟車子明明在台南，卻在基隆被開交通罰單，而且從照片才發現原來都是白色的BMW跟HONDA CRV長得那麼像，對方的BMW車牌是AMU-xxxx，他的HONDA CRV車號AWU-xxxx，只有M跟W的1英文字之差。
他表示，到現在才知道原來監理站人員的英語程度比他還差，W跟M在他們眼裡居然是一樣的，然而，為了這張罰單，他還要跑一趟監理，真的是…。
台南市府交通局裁決中心回應說，經查該違規單是由基隆市警察局製單舉發，針對相似車牌號碼誤植案件，在接獲民眾申訴時，會依舉證相片比對相關資料判斷，如確為警方建檔製單時對車牌號碼有誤舉發情形，會撤案處理。
基隆市警察局第一分局延平街派出所林姓所長則在PO文下方留言，有關您反映紅單誤開一案，是員警作業中誤植，造成觀感不佳，深表歉意。他表示，輸入錯誤的舉發單將由分局行文監理站辦理撤單事宜，您不必再跑一趟監理站，另本所也將加強教育所屬員警。
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