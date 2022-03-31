有「內線消息」欲詐婦十萬元 銀行、警員聯手即時阻攔
台中江姓婦人日前從通訊軟體收到股票投資訊息，並與名自稱李姓女子的帳號聊天。李女某日表示，有內線消息要報給江婦，並要求她交割匯款10萬元到指定帳戶；行員察覺有異報警，經警方查詢，該帳戶已遭設定為警示帳戶，江婦才驚覺遭詐，成功守住自己的10萬元。
台中江婦(74歲)日前於通訊軟體收到股票投資訊息，點擊連結後，與一名自稱李姓女子的帳號聊天。聊天數日後，李女突表示自己有股票內線消息，要報給江婦一起發大財，並要求她交割匯款新台幣10萬元，到自己高雄銀行的指定帳戶。
江不疑有他，29日13時許到第一銀行豐原分行準備匯款，但她不會填寫表單，求助行員；行員關心，感覺此事有異，懷疑為詐騙案件，請豐原警分局派員協助。
豐原警分局豐原所警員錢劭恩、廖經緯、廖婉凌到場了解狀況，查詢江婦打算轉帳的指定帳戶，發現該帳戶已遭設定通報為「警示帳戶」，直覺是詐騙慣用伎倆，以案例向江勸說，她才驚覺自己遭詐，成功攔阻10萬元落入詐騙集團口袋。
豐原所所長許志弘提醒，近來發現詐騙手法有回歸初期的情形，警方會持續利用各種機會及社群軟體向民眾積極宣導，並呼籲民眾遇有疑似詐騙情形，應保持冷靜、細心求證，撥打165或110專線報案查證，保障生命及財產安全。
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