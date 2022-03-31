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清明連假平安歸 警政署：強化交通疏導

中央社 / 台北31日電

清明連假將至，警政署今天表示，統計去年連假車禍首要肇因為「未注意車前狀況」，提醒駕駛人返鄉掃墓需長途駕駛應養足精神再上路，並已要求各地警察機關強化交通疏導工作。

警政署今天發布新聞稿表示，4月2日至5日為清明節連續假期，為維護假期交通順暢與國人行車安全，已要求各警察機關期前規劃交通疏導工作，針對各地重要旅遊景點、墓園及生命紀念園區等周邊聯絡道路，配合縣（市）政府及道路主管機關，強化交通疏導管理作為。

同時，除預先協調規劃行車動線及停車空間外，另對轄內交通瓶頸路段進行盤點，預留迴轉及疏導空間。

根據警政署統計分析資料顯示，去年清明連假期間車禍案件肇因以「未注意車前狀況（709件）」為首，其次為「未依規定讓車（686件）」，再來則是「左轉彎未依規定（217件）」，呼籲民眾返鄉掃墓、出遊時，若需長途駕駛應養足精神再上路。

此外，駕駛人要確實注意車前狀況，避免疲勞駕駛及超速，遵守各項交通號誌及交通警察指揮，以確保交通安全。

警政署提醒，駕駛人應盡量避開鄰近墓園壅塞路段，並多加利用各縣（市）政府的掃墓公車服務，或公路總局所推的「清明疏運公共運輸優惠措施」，包含85折票價及轉乘免費等優惠，避免南來北往疲勞駕駛，既省時又省力。

另，警廣與高速公路1968服務網或「幸福公路」App也提供清明連假期間每天行車時間及塞車路段的預報服務，用路人可多加利用，以掌握國道路況預報資訊，避開塞車路段及時段。

警政署提到，台61線西濱快速公路現已全線通車，民眾也可多加利用，作為往來南北中長程旅途替代道路，若發現嚴重壅塞或發生交通事故，請撥打110或警廣路況通報專線0800000123，警方將立即派員疏處。

警政署呼籲，取締酒駕及交通違規為各警察機關持續性重點工作，行車請注意速度管理並切記喝酒不開車，遵守交通安全規則及各項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，若有餐宴飲酒絕不可駕車，請多加利用「指定駕駛、代客叫計程車、代駕服務」等措施。

警察 連假 清明節

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