桃園男24歲當最高檢檢察官？ 嚮往司法工作竟偽造識別證

桃園24歲黃姓男子自稱沒考上司法官，但因嚮往檢察官工作就自行上網列印圖片，搭配自己證件照偽造成「最高檢察署檢察官」的證件，並到銀行開戶自稱自己就是檢察官，但行員見他年僅24歲太過可疑報案，警方當場戳破他逮捕，檢方偵結依偽造文書罪嫌起訴他。

檢警調查，黃男為了冒充檢察官，去年11月22日早上7點多在龍潭住家，自行剪貼網路圖檔、自己的照片，偽造成寫有「最高檢察署」、「檢察官-法務部」字樣及檢察官徽章圖樣的證件。

黃男24日再將該偽造的識別證掛在胸前，跑到附近的玉山銀行楊梅分行，並陪同女友準備要辦理銀行開戶，當行員詢問職業時，黃就自稱自己是檢察官，同時亮出胸件的證件。

但行員見他太過可疑，黃證件上又是「最高檢察署」，但他外觀年齡又僅有20多歲，就算應屆考上司法官也不可能直升最高檢，合理懷疑他使用偽造證件，一邊拖延辦理業務，同時立即報案通知轄區警方到場處理。

果然員警到場一眼認出他拿的是自製的假證件，黃也向警方說，自己因為嚮往司法官工作，過去也有參加司法官特考但沒有考上，才會用偽造的證件想說提升自己社會地位。

檢方訊時，黃也坦承偽造證件向銀行行員行使，另行員也證稱黃當時稱自己就是「檢察官」，並有現場監視器佐證。