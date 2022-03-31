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影／蔡進國遺體今早相驗疑頸椎斷裂致死 家屬無疑異

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

和碩聯合科技前副總裁蔡進國，昨天（30日）上午11時30分，被搜救人員發現，在無極山莊往雙溪山登山步道，左側山壁下方50公尺處，經搜救人員檢視蔡進國身體狀況，蔡已沒有生命徵象確定罹難。

據悉，蔡進國26日獨自攀登三峽無極山莊往雙溪山登山步道時，不慎失足，摔落到無極山莊，往雙溪山登山步道左側山壁下方約50公尺處，當場沒有生命徵象。

今天（31日）上午11時許，檢警在三峽恩主公醫院往生室，對蔡進國遺體進行相驗。面對父親冰冷遺體，蔡的一雙兒女相擁淚泣。經法醫檢驗蔡進國遺體，發現蔡進國頸椎斷裂、左邊鎖骨斷裂、下半身肢體多處擦挫傷，致命傷疑為頸椎斷裂所致，目前家屬沒有疑異，遺體發還家屬領回。

檢警今天在三峽恩主公醫院相驗，蔡進國致命傷疑為頸椎斷裂所致。本報資料照，記者曾伯愷／攝影
檢警今天在三峽恩主公醫院相驗，蔡進國致命傷疑為頸椎斷裂所致。本報資料照，記者曾伯愷／攝影

蔡進國 登山步道

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