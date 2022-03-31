影／蔡進國遺體今早相驗疑頸椎斷裂致死 家屬無疑異

和碩聯合科技前副總裁蔡進國，昨天（30日）上午11時30分，被搜救人員發現，在無極山莊往雙溪山登山步道，左側山壁下方50公尺處，經搜救人員檢視蔡進國身體狀況，蔡已沒有生命徵象確定罹難。

據悉，蔡進國26日獨自攀登三峽無極山莊往雙溪山登山步道時，不慎失足，摔落到無極山莊，往雙溪山登山步道左側山壁下方約50公尺處，當場沒有生命徵象。