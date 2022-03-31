通緝犯未戴罩見警心虛 竟直接趴草地裝睡

高雄市旗山區一名吳姓男子因案遭通緝，日前到友人檳榔攤買酒遇到巡邏員警，因未戴口罩警方原想上前盤查，吳男卻快步離開，走到光線較暗的空地還直接趴在地上裝睡，怎麼叫都不醒，但因吳男身著白色上衣實在太明顯，員警將吳男帶回派出所時發現吳男通緝犯身分，依法解送歸案。

據了解，吳男（31歲）去年9月起陸續因不能安全駕駛、公共危險案及傷害案等3案，遭橋頭地檢署通緝，這次再被抓就要入監服刑。旗山警分局員警本月29日凌晨1時許至延平一路超商守望時，見附近檳榔攤前一名身著白色上衣的吳男沒戴口罩，原想上前勸導，沒想到吳男見到員警眼神閃爍，更直接轉頭朝光線較暗的巷內快步離開。

員警跟在吳男後面不斷叫他，吳男卻假裝沒聽見，不僅用衣服遮臉還越走越遠，走到暗處更直接臉朝下趴在草地上裝睡，但因吳男衣著過於明顯，全身又散發濃濃酒味，員警哭笑不得叫吳男起來，吳男卻裝睡到底，直到員警表示可帶回派出所實施保護管束，吳男才一副剛睡醒、眼神朦朧的說「我怎麼會在這邊」。