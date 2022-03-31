影／假投資詐欺機房藏身商辦大樓 新北警破門攻堅逮7嫌

假投資真詐欺的詐騙集團機房藏身新北市新莊區一處商辦大樓，新北警方日前破門攻堅逮7嫌到案，初估受害人達上百人，詐騙金額超過一千餘萬元。警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

台北市一間合法登記投資公司今年3月中獲悉公司網站遭詐騙集團盜用從事網路詐欺，向新北市警方報案並在公司網站張貼公告，提醒投資民眾不要受騙。

新北市警方接獲線報，由新北市刑大偵四隊與中和警分局共組專案小組追查多日，同時報請新北地檢署檢察官休佳恩指揮偵辦，調閱相關資料過濾分析，鎖定該詐騙集團涉嫌租賃新北市新莊區中港路上一間商辦大樓的辦公室作為詐欺機房使用。

新北警方日前持搜索票破門攻堅入內查緝，現場逮捕郭姓男子（25歲）等7名詐欺機房成員，並查扣電腦組機11台、手機11支、監視器1組等相關證物。

警方調查，該詐欺集團先於社群網站上張貼在家兼職廣告，標榜薪資優渥、工作時間彈性、工作輕鬆簡單等話術，藉此吸引被害人上鉤，再指派投資專員誘導被害人加入假虛擬貨幣投資群組、網站進行投資；投資初期，詐欺集團會讓被害人嚐嚐甜頭以放下戒心，等被害人加碼投資後，就以各種理由拖延出金，最後網站或APP即無預警關閉，讓被害人血本無歸，初估受害人達上百人，詐騙金額超過一千餘萬元。