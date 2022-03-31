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彰化一小六學童墜樓 送醫搶救中

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣驚傳學童墜樓案，今天上午南彰化一所國小發生小六男學生墜樓案，學童從三樓墜落，通報消防隊送員林基督教醫院搶救，幸好學童意識清楚，沒有生命危險，校方還在了解學童墜樓原因。

據了解，學童上午曾因身體不舒服，到保健室，在2節下課上午10點多突從3樓墜樓，送醫後發現右膝蓋有擦傷，目前還在檢查中，該校校長表示，還在釐清墜樓原因。

彰化縣府教育處長王智弘說，已接獲學校通報，初步了解，學生昨天在家裡都正常，平常 跟同學也相處和諧，家長也已到醫院，目前學生還在進行斷層掃描相關檢查，由於學生上午曾不舒服，是否因暈眩而失足？還在了解中。

請珍惜生命，再給自己一次機會。求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

彰化縣驚傳學童墜樓案，今天上午南彰化一所國小發生小六男學生墜樓案，學童從三樓墜落，通報消防隊送員林基督教醫院搶救，幸好學童意識清楚，沒有生命危險，校方還在了解學童墜樓原因。記者林宛諭／翻攝
彰化縣驚傳學童墜樓案，今天上午南彰化一所國小發生小六男學生墜樓案，學童從三樓墜落，通報消防隊送員林基督教醫院搶救，幸好學童意識清楚，沒有生命危險，校方還在了解學童墜樓原因。記者林宛諭／翻攝

員林

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