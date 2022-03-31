前有臨檢...她逆向騎車喊躲警 被查出酒駕還吃違規單

桃園市大溪警方昨天深夜執行擴大臨檢勤務，張姓女子騎機車行經大溪區武嶺橋附近、楊姓男子駕駛轎車行經大溪區瑞安路，張女發現警方臨檢點，她為提醒後方騎機車的丈夫、阿姨2人注意，竟回頭逆向危險駕駛、大聲要2人躲避路檢，警方發現將張女及丈夫、阿姨3人攔下酒測、另楊男亦攔下酒測，警方今天上午表示，張女酒測值0.55毫克、她家人酒測未超標，楊男酒測值0.50毫克，張女、楊男2人依公共危險罪嫌偵辦，張女逆向行駛加開交通違規紅單開罰。

警方表示，張姓（23歲）與丈夫、阿姨3人昨天深夜前往大溪區飲食店吃燒酒雞，之後3人分騎3輛機車返家，行經武嶺橋附近，張女在前發現警方臨檢，擔心酒測，竟回頭逆向騎車，大聲提醒後方的丈夫、阿姨2人注意，警方發現上前攔檢和酒測，張女酒測值0.55毫克，她丈夫、阿姨2人酒測值未超標，張女被依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦、另逆向行駛加開交通違規紅單開罰。

楊姓男子（43歲）昨夜駕駛轎車行經瑞安路，被警方臨檢點攔下，實施酒測值0.50毫克，楊男堅稱自己未喝酒，未理會警方詢以為何酒測值超過?警方製作筆錄後，將楊男依違反公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。警方再呼籲，喝酒勿開車、開車勿喝酒，避免危害生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康