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影／七旬阿公也來當車手？ 警阻退休女師保40萬老本
台中市八旬童姓婦人是教師退休，去年9月間已險中歹徒詐騙陷阱，要交付55萬元給車手，警方獲報後順利抓人，不過童婦疑在前天又中了歹徒「退休機師」的詐騙老哏，要在超商交付40萬元，警方前往查處時，發現領款車手是年過七旬的李姓老翁，李否認是騙徒，辯稱是幫忙朋友拿錢，拿錢後會轉成比特幣給朋友，警方將李依詐欺罪送辦，檢方訊後請回。
經查，童姓婦人是教師退休，年近九旬，退休後小有積蓄，不過在去年9月間，曾被歹徒詐騙，要交付55萬元現金給一名謝姓女車手（47歲），不過幸好警方及時接獲通報，順利攔截阻詐成功，保住童婦退休金，不過童在近日在手機通訊軟體WhatsAPP，認識一名綽號「威廉姆斯」的歹徒，自稱是大陸洛陽的退休機師。
歹徒向童婦謊稱，在土耳其被搶而受傷住院，急需要錢治療，等童婦匯款後，承諾將童婦接往美國同住，歹徒在29日指示童婦將錢依約定交給朋友。
童婦不疑，前天去銀行領款40萬後，前往歹徒指定的一家北區超商，警方獲報後前往查處，發現取款的李姓車手已高齡74歲，而且已把錢收到公事包內。
李翁被帶回警詢時，否認涉案，辯稱他是海運公司的老闆，當天是受朋友之託，前往取款，之後會把錢轉成比特幣交給朋友，警方對李翁說法存疑，警詢後依詐欺罪送辦，檢方訊問後請回。
第二警分局長陳家銘表示，網路交友詐騙是時下慣用手法，呼籲民眾透過網路追求現實中難以獲得的浪漫無妨，但一旦對方要求金錢或請求借用帳戶，請保持清醒，斷然拒絕，並請民眾多加關懷家中 長者，避免讓詐騙集團趁虛而入。若有接到可疑電話或其他交友訊息，請撥打165反詐騙專線，或至附近派出所請求警方協助。
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