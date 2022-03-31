西濱苑裡段追撞 大貨車頭斷裂遭拖行駕駛輕傷

1輛載運雞隻的大貨車今晨行經台61線西濱快速道路北上苑裡路段時，撞擊前方另外一輛大貨車，導致載運雞隻大貨車車頭斷裂脫離，遭拖行約50公尺，所幸駕駛僅遭受輕微皮外傷。

苗栗縣警察局通霄分局苑裡分駐所副所長呂國豪今天接受媒體聯訪表示，清晨5時31分接獲通報，指稱台61線西濱快速道路北上127.3公里（苑裡路段），發生大型車輛碰撞故事。經派員前往查看，發現1輛載運雞隻的大貨車車頭與車身已經脫離，55歲蕭姓駕駛已自行爬出車外。

警方指出，蕭姓駕駛原本行駛於西濱快速道路外側車道，疑因一時恍神、未保持安全距離，直接撞上前方1輛載送塑膠桶的大貨車，因撞擊力道猛烈，蕭男所駕駛的貨車車頭當場斷裂，還遭往前拖行約50公尺，車身則停留在原地。

所幸蕭姓駕駛僅遭受輕微皮外傷，消防救護人員到場協助包紮後，沒有送醫。警方表示，2名駕駛都已排除酒駕嫌疑，並聯繫拖吊車把解體的大貨車拖離現場，恢復交通正常通行，至於相關肇事責任還要進一步釐清。