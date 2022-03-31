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這下真的烘手機了 台中婦報手機失竊...警在烘衣機找到

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

網路經常流傳將手機放在烘手機裡的哏圖，取諧音烘「手機」，但台中市第五警分局水湳所在26日接獲李姓婦人報案手機失竊，最後警方是在一台烘衣機裡發現，警員莞爾，沒想到網路哏圖也會真實發生，不過李婦的手機在經過烘衣機的烘乾後，已無法正常使用，李婦雖然心痛，但仍感謝警方協助。

第五警分局水湳派出所警員劉韋亨26日接獲李姓婦人（51歲）報案，李婦在北屯區大連路一段的一家自助洗衣店送洗衣服，卻找不到手機，不知道是遺失還是被偷了，十分心急，警員趕緊偕同婦人原路返回至洗衣店查找手機，尋找手機是否遺落在附近、釐清過程。

警員、李婦到洗衣店後，裡裡外外找了許久但一直找不到，直到最後放棄準備要離開時，才發現手機是在烘衣機裡，兩人看到，趕忙將手機從烘衣機取出，拿出時手機有烘衣機餘溫，但因烘乾過程，已無法正常開機使用，李婦看到一時不慎將手機丟入烘衣機造成手機毀損，雖然心痛，但還是感謝警方同理心，協助尋找手機。

第五警分局呼籲，民眾應保管好自身財物，但如不慎遺落，民眾切勿占為己有，應拿到警察機關依拾得物相關程序受理，或所拾得之機關、學校、團體或其他公共場所實施招領，以免因侵占他人遺失物而吃上官司，涉及觸犯刑法「侵占遺失物罪」，可處1.5萬元以下罰金。

台中市李姓婦人26日前往自助洗衣店時，不知自己將手機丟入烘衣機，報警協尋。圖／第五警分局提供
台中市李姓婦人26日前往自助洗衣店時，不知自己將手機丟入烘衣機，報警協尋。圖／第五警分局提供

哏圖 侵占 警察

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