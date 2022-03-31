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閃黃燈路口車禍 大貨車開進田中釀一死　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

一名黃姓司機駕駛大貨車行經溪州鄉，在陸軍路與溪埔路的閃黃燈交會路口與廖姓機車騎士疑似擦撞，大貨車緊急剎車急轉衝入田裡，廖姓騎士當場倒下，被送醫急救，延至昨天傍晚不治，附近沒有路口監視器，警方將解碼大貨車行車紀錄器畫面釐清車禍發生原因。

警方今天指出，30多歲的黃姓司機昨天下午駕駛大貨車，車上沒載貨物，沿陸軍路要去溪州鄉濁水溪堤防附近工廠，廖姓騎士騎普通重型機車沿著溪埔路由東往西要返家，兩車在路口疑似擦撞，大貨車急剎打滑衝進田裡，廖姓騎士遭撞擊後當場倒下，身體多處外傷，黃姓大貨車司機打電話通報119把對方送醫，急救到傍晚仍回天乏術。

車禍事故現場周邊沒路口監視器，目前不清楚雙方車行速度，僅知兩車都是直行車，大貨車行車紀錄器是特殊規格檔案，警方已找相關應用程式今天解碼以釐清車禍發生原因。

彰化縣一輛大貨車與機車擦撞後衝進田裡引人注意。圖／轉載自彰化踢爆網
彰化縣一輛大貨車與機車擦撞後衝進田裡引人注意。圖／轉載自彰化踢爆網

車禍 監視器 陸軍

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