影／賊假冒第四台業者剪電纜 疑得手2851公斤昨被逮

台灣各地近來頻傳區域斷電狀況，引發不安，台電近來發現，台中霧峰、南區、和平、沙鹿有電纜遭人行竊，台中市刑大偵三隊獲報後，昨天在沙鹿逮捕假冒第四台業者犯案的林姓男子，查獲21公斤電纜，隨後在前往聘請林的陳姓負責人公司，查獲來源不明電纜2830公斤，初估查獲電纜市價為48萬餘元，二人是否涉及其他電纜竊案，目前警方正依竊盜罪，釐清案情。

台中市刑大偵三隊在近日接獲台電通報，霧峰、南區、和平、沙鹿等地的電纜遭竊，經成立專案小組調查，發現林姓男子（42歲）涉嫌假扮成第四台工作人員，掩人耳目，竊取電纜，經專案人員跟監，發現林昨天故技重施，在沙鹿區中清路一帶竊取電纜線。

警方為掌握林銷贓場所，警方按兵不動待林嫌竊取完竣後，尾隨林至一家位於烏日區的資源回收公司，一舉查獲林及資源回收公司陳姓負責人（46歲）到案，人贓俱獲。

警方在場查獲，林在沙鹿區竊取的21公斤台電電纜、作案用車輛、棘輪式電纜剪、鋁梯、老虎鉗、腳踏釘、安全袋、絕緣手套、安全帽、反光背心等贓證物；陳姓負責人公司內，還有2000公斤餘已剝皮、830公斤餘未剝皮的電纜，若以一公斤170元估算，市價約48萬餘元，是否都是行竊得來的贓物，正在釐清中，全案將依竊盜罪偵辦。