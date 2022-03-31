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影／賊假冒第四台業者剪電纜 疑得手2851公斤昨被逮

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台灣各地近來頻傳區域斷電狀況，引發不安，台電近來發現，台中霧峰、南區、和平、沙鹿有電纜遭人行竊，台中市刑大偵三隊獲報後，昨天在沙鹿逮捕假冒第四台業者犯案的林姓男子，查獲21公斤電纜，隨後在前往聘請林的陳姓負責人公司，查獲來源不明電纜2830公斤，初估查獲電纜市價為48萬餘元，二人是否涉及其他電纜竊案，目前警方正依竊盜罪，釐清案情。

台中市刑大偵三隊在近日接獲台電通報，霧峰、南區、和平、沙鹿等地的電纜遭竊，經成立專案小組調查，發現林姓男子（42歲）涉嫌假扮成第四台工作人員，掩人耳目，竊取電纜，經專案人員跟監，發現林昨天故技重施，在沙鹿區中清路一帶竊取電纜線。

警方為掌握林銷贓場所，警方按兵不動待林嫌竊取完竣後，尾隨林至一家位於烏日區的資源回收公司，一舉查獲林及資源回收公司陳姓負責人（46歲）到案，人贓俱獲。

警方在場查獲，林在沙鹿區竊取的21公斤台電電纜、作案用車輛、棘輪式電纜剪、鋁梯、老虎鉗、腳踏釘、安全袋、絕緣手套、安全帽、反光背心等贓證物；陳姓負責人公司內，還有2000公斤餘已剝皮、830公斤餘未剝皮的電纜，若以一公斤170元估算，市價約48萬餘元，是否都是行竊得來的贓物，正在釐清中，全案將依竊盜罪偵辦。

台中市刑大表示，國際銅價上漲，令不肖之徒心生歹念，藉此呼籲民眾要多加注意防範，做好防竊與保全措施，發現可疑人事物，立即報警處理，也籲請資源回收業者，切勿收購來路不明之物品，避免觸法。再次強調對於任何違法形式擾亂民心、侵害市民安居樂業的不法犯行，絕對嚴懲重辦。

台中市林姓男子與陳姓雇主涉嫌行竊台電電纜，警方昨抓人，查獲電纜2851公斤、犯案工具。圖／讀者提供
台中市林姓男子與陳姓雇主涉嫌行竊台電電纜，警方昨抓人，查獲電纜2851公斤、犯案工具。圖／讀者提供
台中市林姓男子與陳姓雇主涉嫌行竊台電電纜，警方昨抓人，查獲電纜2851公斤。圖／讀者提供
台中市林姓男子與陳姓雇主涉嫌行竊台電電纜，警方昨抓人，查獲電纜2851公斤。圖／讀者提供
台中市林姓男子與陳姓雇主涉嫌行竊台電電纜，警方昨抓人，查獲電纜2851公斤。圖／讀者提供
台中市林姓男子與陳姓雇主涉嫌行竊台電電纜，警方昨抓人，查獲電纜2851公斤。圖／讀者提供
台中市林姓男子與陳姓雇主涉嫌行竊台電電纜，由林假冒第四台業者犯案，警方昨抓人，查獲電纜2851公斤。圖／讀者提供
台中市林姓男子與陳姓雇主涉嫌行竊台電電纜，由林假冒第四台業者犯案，警方昨抓人，查獲電纜2851公斤。圖／讀者提供
台中市林姓男子與陳姓雇主涉嫌行竊台電電纜，警方昨抓人，查獲電纜2851公斤。圖／讀者提供
台中市林姓男子與陳姓雇主涉嫌行竊台電電纜，警方昨抓人，查獲電纜2851公斤。圖／讀者提供
台中市林姓男子與陳姓雇主涉嫌行竊台電電纜，警方昨抓人，查獲電纜2851公斤。圖／讀者提供
台中市林姓男子與陳姓雇主涉嫌行竊台電電纜，警方昨抓人，查獲電纜2851公斤。圖／讀者提供

台電 資源回收 台中市

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