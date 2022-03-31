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男子市場順手牽羊竊包包 落網稱欠債累累

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄王姓男子在傳統市場順手牽羊竊走包包，失主張姓女子發現後報警。警方分析王男動向，研判王常出沒鳥松區，研判可能挑附近民眾下手，員警前天下午5點多，在澄清湖附近的停車場埋伏，順利抓到王男。

警方表示，鳳山警分局成功派出所日前接獲張女報案，指她放置在鳳山區五甲一路上，某傳統市場內攤位上的包包遭竊。警方獲報後立即調閱周邊監視器影像，確認包包是被王男（48歲）所竊走，王得手後快速跑離案發現場，當張女發覺時已逃逸無蹤。

員警研判居無定所的王男，喜歡在人潮眾多地方，趁被害人不注意時竊取財物，便掌握王男平時使用車輛布線查緝，發現王近期時常往來鳥松區，研判他可能在挑選附近民眾作為下手目標，員警前天下午5點多前往附近查訪，果然發現王平時所騎乘的機車停放在停車場內，在現場埋伏順利將王男逮捕。

王男在警詢時坦承不諱，供稱因在外欠債累累不得已才行竊，警詢後全案依竊盜罪嫌送辦。

高雄王姓男子在傳統市場順手牽羊竊走包包，失主張姓女子發現後報警。警方分析王男動向，研判王常出沒鳥松區，研判可能挑附近民眾下手。記者邱奕能／翻攝
高雄王姓男子在傳統市場順手牽羊竊走包包，失主張姓女子發現後報警。警方分析王男動向，研判王常出沒鳥松區，研判可能挑附近民眾下手。記者邱奕能／翻攝
高雄王姓男子在傳統市場順手牽羊竊走包包，失主張姓女子發現後報警。記者邱奕能／翻攝
高雄王姓男子在傳統市場順手牽羊竊走包包，失主張姓女子發現後報警。記者邱奕能／翻攝

傳統市場 停車場 監視器

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