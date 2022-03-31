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兒少保護通報去年約4.5萬件 身體不當對待居首

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導

再過幾天就是兒童節，不是每個孩子都能在快樂無憂環境下成長，根據衛福部保護服務司統計，去年全台有4萬4539件兒少保護調查通報案件，成案1萬1523件。分析110年家內兒少保護案受虐類型，以身體不當對待占67%居首，其次為疏忽13%，性不當對待11%、精神不當對待8%，兒少遭家長施以體罰或過度管教等暴力行為仍居高不下。

保護服務司長張秀鴛指出，分析施虐因素，以施虐者缺乏親職知能84%最高，其次為施虐者親密關係失調27%，家庭經濟因素18%、施虐者酗酒或藥物濫用10%。分析110年六都兒少保護調查通報案件數，高雄市以6940件最高，新北市6863件居次，桃園市5679件排第三。經調查後成案數排名略有不同，新北市成案數2018件奪冠，其次高雄市1622件，台中市1401件排第三。

衛福部去年起將每年4月訂為兒少保護宣導月，盼各界重視兒少保護議題，強化正向親職知能，也提升兒少保護通報意識，111年起補助各縣市發展「兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案」，結合社區經過訓練的家庭關訪員，實地關懷訪視未開案或風險較低的通報案件，讓公部門社工人員能專注投入最有需要的個案與家庭。

在提高兒少通報案處理效能上，衛福部108年督導各縣市成立集中受理篩派案中心，統一受理兒少通報案件，發展科學化、實證性安全及風險評估工具，輔助第一線社工更精準地判斷個案是否需要安置或提高介入服務程度。

針對訪視顯有困難、行方不明、疑似重大兒虐案件及多重複雜的兒少保護個案，主管單位會透過跨網絡合作討論會議處理。醫療端部分，擴充兒少保護區域醫療整合中心服務量能，經醫師評估父母教養知能不足者，依需求給予親職衛教等，降低兒少受不當對待風險。

張秀鴛表示，從兒少保護結案案件一年內再被通報比率來看，107年結案後再通報率為12%，110年下降至10.6%，顯示兒少保護服務成效有提升。

「暴力是會被複製的！」張秀鴛說，任何形式體罰或暴力管教都可能傷害兒少身心健康，甚至損害大腦發展，造成永久性傷害，有研究發現，曾受暴力對待孩子易以暴力方式教養下一代，落入「暴力複製」的惡性循環。

陳宗田、蔡淑華、陳舒藝（由左至右）長期在兒保領域奮戰，在社工路上發揮熱情與助人信念。記者王慧瑛／攝影
陳宗田、蔡淑華、陳舒藝（由左至右）長期在兒保領域奮戰，在社工路上發揮熱情與助人信念。記者王慧瑛／攝影
陳宗田、蔡淑華、陳舒藝（左二至左四）長期在兒保領域奮戰，在社工路上發揮熱情與助人信念。左一是高雄市家防中心主任李慧玲。記者王慧瑛／攝影
陳宗田、蔡淑華、陳舒藝（左二至左四）長期在兒保領域奮戰，在社工路上發揮熱情與助人信念。左一是高雄市家防中心主任李慧玲。記者王慧瑛／攝影

衛福部 社工

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