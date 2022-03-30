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台南大貨車轉彎撞腳踏車 單車女騎士送醫不治

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區安和路4段與台江大道一段路口，今天傍晚5點多，發起大貨車與腳踏擦撞交通意外，造成騎腳踏車43歲周姓女騎士受傷倒地，送醫急救不治。警方初步調查，大貨車轉彎車未讓直行車先行等原因肇事，警詢後將陳依過失致死罪嫌法辦。

警方調查，陳姓男子（69歲)駕駛大貨車沿安和路四段南向北右轉台江大道一段行駛，與周女騎乘腳踏車由安和路四段南向北直行，發生碰撞，周女受傷倒地送安南醫院救治，今晚6點多不治死亡。

警方調查， 陳男酒測值零，周女無法檢測。 警方初步肇責分析，大貨車轉彎車未讓直行車先行、腳踏車未注意車前狀況，真正原因由警方持續調查中。

台南市警三分局呼籲用路人車，行經十字路口，請減速並注意前方狀況，尤其是大型車轉彎內輪差及死角，務必保持距離，以策安全。

周姓女騎士的腳踏車被大貨車撞得扭曲變形。記者黃宣翰／翻攝
周姓女騎士的腳踏車被大貨車撞得扭曲變形。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區安和路4段與台江大道一段路口，今天傍晚5點多，發起大貨車與腳踏擦撞交通意外，造成騎腳踏車周姓女騎士死亡。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區安和路4段與台江大道一段路口，今天傍晚5點多，發起大貨車與腳踏擦撞交通意外，造成騎腳踏車周姓女騎士死亡。記者黃宣翰／翻攝

腳踏車 台南

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