台南大貨車轉彎撞腳踏車 單車女騎士送醫不治

台南市安南區安和路4段與台江大道一段路口，今天傍晚5點多，發起大貨車與腳踏擦撞交通意外，造成騎腳踏車43歲周姓女騎士受傷倒地，送醫急救不治。警方初步調查，大貨車轉彎車未讓直行車先行等原因肇事，警詢後將陳依過失致死罪嫌法辦。

警方調查，陳姓男子（69歲)駕駛大貨車沿安和路四段南向北右轉台江大道一段行駛，與周女騎乘腳踏車由安和路四段南向北直行，發生碰撞，周女受傷倒地送安南醫院救治，今晚6點多不治死亡。

警方調查， 陳男酒測值零，周女無法檢測。 警方初步肇責分析，大貨車轉彎車未讓直行車先行、腳踏車未注意車前狀況，真正原因由警方持續調查中。