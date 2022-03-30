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桃園清潔隊員倒地沒了呼吸心跳 同事手抖仍CPR救他一命

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一名清潔隊員今天下午工作時突然倒地，沒了呼吸心跳；一旁黃姓男同事見狀，趕緊打119報案，並接受線上指導施作CPR，雖然一時緊張到手抖，但因為平時清潔隊就有急救訓練，經救護人員接手送醫後，成功將他救回。

桃園市龜山區清潔隊下午2點多通報一名男員工在工作中突然倒地，疑似失去呼吸心跳，龜山消防分隊救護人員火速趕抵現場，發現黃姓男子（48歲）正在接受119線上指導最施作CPR。

救護人員接手後，持續對患者CPR，以AED監測心律並電擊一次，隨後送醫，順利讓他到院後恢復呼吸心跳，由林口長庚醫院接手急救並檢測12導程心電圖，狀況樂觀。

龜山分隊表示。黃男跟著救護車一起到醫院，事後向救護人員表示，這名同事早上就說過胸痛、已去診所就診，沒想到工作中會突然倒地，雖然清潔隊每年都有CPR與AED訓練，但第一次對真人施做CPR仍十分緊張，到院時手都還在抖。

黃男說，為了救人「沒有想太多」，只是一直跟著119線上指導壓胸，看到同事能夠恢復呼吸心跳，十分感動。

龜山分隊長黃彥璋表示，有三高、心血管疾病風險的族群，尤其是5、60歲男性，若發現胸悶、手臂痠麻，甚至疼痛蔓延到頸部等症狀，一定要盡速就醫，且不要冒險自己開車，應趕快通知119，才有及時挽回一命的機會；人腦細胞缺氧短短4分鐘內就會產生不可逆損傷、甚至死亡，但若目擊者立即施以CPR、AED，可大幅提升存活率。

黃彥璋說，消防局各分隊目前都有開設CPR、AED便利學習站，民眾可以多加利用，爭取黃金時間，以搶救寶貴生命。

桃園龜山清潔隊員今天下午突然倒地，沒了呼吸心跳，所幸黃姓同事在救護人員到場時便根據119指導施予CPR，順利助他恢復生命跡象。圖／龜山分隊提供
桃園龜山清潔隊員今天下午突然倒地，沒了呼吸心跳，所幸黃姓同事在救護人員到場時便根據119指導施予CPR，順利助他恢復生命跡象。圖／龜山分隊提供
桃園龜山清潔隊員今天下午突然倒地，沒了呼吸心跳，所幸黃姓同事在救護人員到場時便根據119指導施予CPR，順利助他恢復生命跡象。圖／龜山分隊提供
桃園龜山清潔隊員今天下午突然倒地，沒了呼吸心跳，所幸黃姓同事在救護人員到場時便根據119指導施予CPR，順利助他恢復生命跡象。圖／龜山分隊提供

CPR AED 桃園

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