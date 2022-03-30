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桃園運將猝逝工地休息室 4小時前曾告訴爸「被螞蟻咬」

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名余姓司機昨天下午陳屍工地休息室被表哥發現，生前曾告訴父親與表哥自己「被螞蟻咬傷」，打算在工地休息室小憩再就醫，中間遇表哥探望還說「有好轉」，沒想到4小時後卻一覺不醒；檢警初步排除外力介入，將擇日解剖釐清死因。

警方調查，余姓男子（30歲）昨天上午11時50分許打電話給同事張姓表哥及爸爸，告知他們身體不舒服，且被螞蟻咬傷，打算先回到大園區西濱路的工地休息室稍事休息，晚點再就醫。

張男下午2時許回到休息室探望，見余男躺在椅子上休息且自稱「身體已好轉」，便先行離開，沒想到3時許再次返回，就發現余男在原地嘴唇發黑、叫也叫不醒，趕緊報119求助，但余稍後仍宣告不治。

警方獲報到場，初步勘驗現場並排除外力介入，報請桃園地檢署相驗後，將由法醫將擇日解剖釐清死因。

余姓男子昨下午陳屍工地休息室，生前曾告訴家屬被螞蟻咬，確切死因將待法醫解剖釐清。記者楊湛華／翻攝
余姓男子昨下午陳屍工地休息室，生前曾告訴家屬被螞蟻咬，確切死因將待法醫解剖釐清。記者楊湛華／翻攝

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