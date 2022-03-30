桃園女誤信虛擬貨幣發財夢 行員警察阻詐保住10萬

桃園市43歲游姓婦人今天上午拿存摺、印鑑至平鎮區環南路一家銀行準備匯款10萬元，她一邊打手機講話、一邊填寫匯款單，銀行員機警異狀通報，平鎮分局今天下午表示，員警趕到了解又是網路虛擬貨幣假投資詐騙，他與行員合力勸說，游女才相信誤信詐騙集團和差點被騙走帳戶積蓄10萬元，直說「好險」，向行員和警察感謝。

游姓婦人表示，她日前在網路群組認識一名自稱網路投資公司女生，對象佯稱加入網路虛擬貨幣投資平台，可賺取高額利潤，不斷遊說下，讓她誤為找到投資賺錢管道，準備將自己積蓄加入投資，才前往銀行匯款。