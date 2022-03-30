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男赴北市警派出所借電話 竟致電1999揚言炸世貿

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

張姓男子昨午到台北市信義警分局三張犁派出所報案，稱自身財物在台北世貿中心被偷，警方受理報案時，張男又向員警借電話致電1999陳情專線，揚言到世貿潑漆、放炸彈，1999客服人員聽聞後報警處理，警方1小時後找到精神恍惚的張男，研判他是因精神狀況不穩而涉案，遂將其送往松德醫院治療，全案仍依恐嚇危安罪嫌送辦。

警方調查，張男昨午3時許獨自進入三張犁派出所報案，稱自身財物在台北世貿中心內被偷，在員警受理其報案時，張男向員警借電話，值班員警不疑有他，出借電話後繼續辦公，未料張男接過電話後致電1999陳情專線，抱怨他東西被偷，台北世貿中心的保全人員卻置之不理，將找人潑漆、放炸彈洩憤。

因通話過程張男刻意小聲講話，值班員警並未發現異狀，但1999客服人員聽聞張男言論，立刻報警處理，警方獲報查出電話是從三張犁派出所撥出，立刻通知該所警方釐清案情，當下張男才離開警所不久，線上警網約1小時就在信義區松壽路、松智路口發現張男身影，但他神情恍惚，研判是因精神狀況不穩，才說出恐嚇言論。

鑑於張男精神狀況不穩，警方通報衛生局人員到場評估，協助張男前往松德醫院治療觀察，全案仍後續仍依恐嚇危安罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方找到精神恍惚的張男後，通報衛生局人員到場協助其送醫治療。記者李隆揆／翻攝
警方找到精神恍惚的張男後，通報衛生局人員到場協助其送醫治療。記者李隆揆／翻攝
1999客服人員聽聞後報警處理，警方1小時後找到精神恍惚的張男。記者李隆揆／翻攝
1999客服人員聽聞後報警處理，警方1小時後找到精神恍惚的張男。記者李隆揆／翻攝

恐嚇 炸彈

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