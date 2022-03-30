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台南市婦人山區走失 警察、消防和巡守隊員合力救援
台南市張姓市民向警方報案，他的妹妹外出上班後失去聯絡，請歸仁警分局協尋，龍船派出所員警和巡守隊、消防人員一同搜救，昨天傍晚，在張女失聯43小時後在紫竹寺後方駁坎找到人。張女身體虛弱，緊急送醫獲救。
張女哥哥3月27日向新竹市警察局報案說，他妹妹上班途中不知去向，請警方緊急協尋。新竹市警局調閱張女手機基地台發話位置，位於高雄市內門區中埔桃，通報高雄市政府警察局協尋，警方到周邊搜尋，發現張女駕駛轎停放臨近高雄的龍崎區龍船窩紫竹寺前，3月27日晚上10點多轉通報歸仁警分局協尋。
龍船派出所副所長宋文輝馬上帶同巡守隊實施搜尋，同步通報消防局派員共同搜救，搜尋至28日凌晨2時未獲始收勤。翌日所所長許明郎持續率民力加強紫竹寺周邊搜尋亦無所獲。
基於家屬緊迫心情、被協尋人生命安全，歸仁分局鍥而不捨持續調集分局警力，結合警消、民力共23名，旗山警分局動員警民力22名，合計動員55名，昨天下午1點多共同於紫竹寺周邊山區分區進行大規模搜尋行動。調閱監視錄影畫面，昨天下午40分於紫竹寺後方駁坎約60公尺深處發現張女倒臥身影，經消防局人員前往救護，張女無生命危險，緊急送往署立新化醫院救護，並通知張女家屬到院就近照顧。
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