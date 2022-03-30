台南市婦人山區走失 警察、消防和巡守隊員合力救援

台南市張姓市民向警方報案，他的妹妹外出上班後失去聯絡，請歸仁警分局協尋，龍船派出所員警和巡守隊、消防人員一同搜救，昨天傍晚，在張女失聯43小時後在紫竹寺後方駁坎找到人。張女身體虛弱，緊急送醫獲救。

張姓女子在台南市山區走失，歸仁警分局、巡守隊和消防人員合力協尋。記者黃宣翰／翻攝

張女哥哥3月27日向新竹市警察局報案說，他妹妹上班途中不知去向，請警方緊急協尋。新竹市警局調閱張女手機基地台發話位置，位於高雄市內門區中埔桃，通報高雄市政府警察局協尋，警方到周邊搜尋，發現張女駕駛轎停放臨近高雄的龍崎區龍船窩紫竹寺前，3月27日晚上10點多轉通報歸仁警分局協尋。

龍船派出所副所長宋文輝馬上帶同巡守隊實施搜尋，同步通報消防局派員共同搜救，搜尋至28日凌晨2時未獲始收勤。翌日所所長許明郎持續率民力加強紫竹寺周邊搜尋亦無所獲。