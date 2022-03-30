94歲老翁被照騙 苗警苦勸1個多小時成功阻詐1370萬元
詐騙集團猖獗，苗栗縣警方今年攔阻詐騙成功24件，金額2600多萬元，其中一件苗栗分局南苗派出所員警3月9日苦勸一個多小時，保住一名94歲老翁1370萬元的存款，險些讓詐騙集團得逞。
金融機構櫃員站在第一線，透過關懷警覺防堵詐騙，苗栗縣警局特別準備2000元禮券及禮品感謝，副縣長鄧桂菊、縣警局長陳武康今天於警察局月報，表揚8名協助阻詐有功行員，縣警局統計今年至今金融機構通報阻詐成功24件、2648萬元，去年同期15件、419萬元。
其中，南苗派出所3月9日上午10點多接獲行員通報到場，發現94歲老翁欲辦理臨櫃匯款1370萬元，老翁一再宣稱惟要開設工廠投資，因此需要利用大量資金，不願透露詳細匯款原因。
南苗所所長姜名旂、警員鄧宏德了解，老翁平時均與家人相處，未與外人接觸，親屬也未聽聞老翁要開工廠的事宜，姜名旂等人勸導，並宣導相關類似詐騙案件，同時線上與親屬聯繫，花了一個小時打消老翁匯款的唸頭。
此外，竹南分局後龍分駐所3月11日下午3點多據報疑似有詐騙案，警員羅子祺、黃紹方、翁林玄滿趕到現場，85歲張姓老翁一再哭喊，他在家接到電話，對方聲稱兒子遭綁架，需要交付贖金100萬元，如果警察知道，兒子馬上會被打死。
張姓老翁一再哀求警察及行員，讓他領錢匯款救兒子，員警、行員告訴他是詐騙集團用手法，但他依然情緒激動，員警約半個小時聯絡上他的兒子，父子通話確認平安，他才冷靜下來，破涕為笑。
警方說，民眾一旦遇到疑似詐騙手法，應先進行查證，秉持「多疑、多查、不亂傳」原則，倘有接獲「要求匯款」、「解除分期付款」、「提供個人資料」、「電話偵查、做筆錄」等關鍵字，或是網路不明連結等，務必保持冷靜、提高警覺，撥打「165」反詐騙諮詢專線確認，或「110」報警處理。
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