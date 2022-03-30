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控鄰居梯間抽菸害她身心受創 告刑事、民事都踢鐵板

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄賴姓女子懷疑林姓鄰居在大樓樓梯間抽菸，害菸味從門縫飄進她家，經多次勸阻都無效，報警告林男傷害，但傷害部分檢方認為賴女未舉證身體哪裡受傷，偵結不起訴，賴另提民事求償20萬元，法官認為賴女無法證明身體健康與林男抽菸有因果關係，判賴敗訴。

判決指出，賴女住在高雄市三民區一間大樓，但林男2年前搬來後，長期在大樓梯間或自家抽菸，討厭菸味的賴女不堪其擾，多次勸阻林男別在樓梯間抽菸無效，向管委會反應也沒有辦法解決，隱忍多年後向警方報案，告林男傷害。

高雄地檢署偵查時，林男坦承在梯間吸菸，但飄進賴女家的菸味不一定是他所造成，大樓其他住戶也會抽菸；檢方認為，賴雖稱二手菸造成她身體受影響，但就醫時間卻是指控林男傷害的2年後，因此認定傷害罪證不足，不起訴林男。

後來賴女另提民事求償，認為林男吸菸害她家裡出現濃厚菸味，嚴重侵害她的精神及身體健康，因此向林男求償20萬元。

高雄簡易庭法官認為，林男雖然坦承在住處和梯間吸煙，但賴女並未提出任何診斷證明，證明身體健康有異與林男抽菸行為有因果關係，因此判賴女敗訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

賴姓女子質疑鄰居長期抽菸，害她身心受創，但刑事、民事都踢鐵板。圖／ingimage
賴姓女子質疑鄰居長期抽菸，害她身心受創，但刑事、民事都踢鐵板。圖／ingimage

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