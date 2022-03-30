市場女攤販熱戀油井工程師 匯了20萬換到一場空

高雄56歲王姓婦人在網路認識男網友，對方自稱是「油井平台」工人，兩人認識1個多月來頻頻噓寒問暖，親暱程度不輸熱戀情侶，陷入其中的王婦，曾聽從對方指示匯款20萬元，日前這名男工程師又以機械故障為由，求助王婦再匯款33萬台幣，所幸郵局行員機警，發現王婦匯款帳戶款項都是「秒進秒出」，警方到場後開導王婦「這是詐騙」，順利保住她最後老本。

王姓婦人日前到郵局準備匯款，經行員與警方攔阻，保住她最後老本。圖/讀者提供

警方調查，在市場擺攤的王婦靠省吃儉用，積累不少積蓄，今年2月中旬，自稱在國外負責油井鑽探的男網友，突然加了王婦臉書好友，該名工程師自稱他也是台灣同鄉，在國外工作很寂寞，希望認識王婦一解思鄉之情。

兩人互加LINE以後，該名工程師發動溫情攻勢，不僅每天向王婦道早安，平時還會噓寒問暖，更以「親愛的」互稱彼此，讓王婦認定這名工程師就是她尋覓許久的知心好友。

後來工程師見王婦深陷其中後，3月初成功讓王婦匯款20萬元，日前故技重施，傳訊稱油井平台機械故障，急需2萬7500歐元（約新臺幣33萬元）維修，王婦擔心好友工作受阻，加上檔不住對方柔情攻勢，結束一早的市場工作後，就抱著現金直奔鼓山郵局準備匯款。

郵局行員比對王婦匯款資料，發現她準備匯入現金的帳戶，進出款項都是「秒進秒出」，懷疑案情不單純，通報轄區鼓山派出所，員警到場後一查，確認應是常見的詐騙手法，將王婦帶回派出所解說對方伎倆「認識1個多月難道都不會講電話，都不會視訊？」「就算是朋友也會想看看對方吧」。