全聯先生大港開唱半裸跳海 陳其邁籲切勿模仿
大港開唱上週末在高雄港區開唱，有民眾目擊「全聯先生」疑為撿水瓶半裸跳入高雄港，高雄港務警察總隊未接獲報案。市長陳其邁今天呼籲，還是有風險，大家不要模仿。
「蘋果新聞網」報導，2022大港開唱上週末在高雄駁二開唱，但有民眾目擊當海上舞台「大雄丸」船隻靠岸時，「全聯先生」邱彥翔疑為了撿掉入海中的水瓶，就從船上脫去衣物半裸跳海，之後上岸大方朝人群走去。
對此，陳其邁上午出席「打造數位護國群山！高雄AWS雲端聯合創新中心揭牌啟用」記者會，接受媒體聯訪回應，「是有點太嗨啦」，還是有風險，大家千萬不要模仿。
警政署高雄港務警察總隊則表示，至今並未接獲任何民眾報案，也沒找「全聯先生」前來製作筆錄；至於行為是否違反商港法，須依個案情節而定。
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