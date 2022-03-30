快訊

陳時中報錯中和公寓群聚門牌號碼 衛福部向民眾致歉

直播／社區群聚、多縣市學校傳確診 指揮中心14:15記者會

影／保時捷疑違規左轉 對向遊覽車閃不及釀9人傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓男子今早開車行經西屯區環中路時，疑違規左轉，導致當時由楊姓男子駕駛的遊覽車閃不及，直接撞上，廖車被撞上路旁安全島，車禍造成一共造成兩車駕駛、乘客一共9人受傷，不過都是輕傷，無生命危險，涉案駕駛都無酒精濃度，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。

台中市廖姓男子在今早駕駛保時捷休旅車行經西屯區環中路時，疑違規左轉，與直行遊覽車發生碰撞，釀9人受輕傷。圖／讀者提供
台中市廖姓男子在今早駕駛保時捷休旅車行經西屯區環中路時，疑違規左轉，與直行遊覽車發生碰撞，釀9人受輕傷。圖／讀者提供

據查，廖姓男子（27歲）在今天上午10時許，駕駛保時捷休旅車沿西屯區環中路慢車道，沿市政路往青海路方向行駛，楊姓男子（44歲）則是駕駛遊覽車，沿環中路外快車道，由青海路往市政路方向行駛，疑廖車違規左轉朝馬路，導致對向直行的遊覽車閃避不及，兩車碰撞，碰撞後，休旅車被撞上路旁安全島，而休旅車、遊覽車內2名駕駛、7名乘客都因車禍受到輕傷。

台中市第六警分局交通分隊調查，雙方駕駛都無酒精，該路口為禁止左轉路口，初判為違規左轉、未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，仍待交大事故組釐清。

台中市廖姓男子在今早駕駛保時捷休旅車行經西屯區環中路時，疑違規左轉，與直行遊覽車發生碰撞，釀9人受輕傷。圖／讀者提供
台中市廖姓男子在今早駕駛保時捷休旅車行經西屯區環中路時，疑違規左轉，與直行遊覽車發生碰撞，釀9人受輕傷。圖／讀者提供
台中市廖姓男子在今早駕駛保時捷休旅車行經西屯區環中路時，疑違規左轉，與直行遊覽車發生碰撞，釀9人受輕傷。圖／讀者提供
台中市廖姓男子在今早駕駛保時捷休旅車行經西屯區環中路時，疑違規左轉，與直行遊覽車發生碰撞，釀9人受輕傷。圖／讀者提供
台中市廖姓男子在今早駕駛保時捷休旅車行經西屯區環中路時，疑違規左轉，與直行遊覽車發生碰撞，釀9人受輕傷。圖／讀者提供
台中市廖姓男子在今早駕駛保時捷休旅車行經西屯區環中路時，疑違規左轉，與直行遊覽車發生碰撞，釀9人受輕傷。圖／讀者提供

遊覽車 休旅車

延伸閱讀

疑違停惹禍... 桃園男騎士撞人失衡倒地 不幸遭遊覽車輾斃

保時捷2021年營運表現再創新高！展望2030年八成新車將為純電

影／真人版GTA？保時捷在警車旁臨停 竊賊直接上車開走！

志工遊覽車在苗栗泰安遭落石擊中 女乘客臉部受傷送醫

相關新聞

小吃店驚有女陪侍？酒國老司機領路看門道

基隆市疫情升溫，輿論質疑警職人員開小差，還帶女性友人到「小吃部」釀禍，熟悉酒店文化的志哥說，小吃部與一般的小吃攤不同，通...

台72線公館鄉出磺坑暗夜落石擋道 3輛轎車撞上1人受傷

苗栗縣台72線後汶東西快速道路公館鄉出礦坑路段，昨天晚間落石，大、小石頭掉落路面，3輛轎車閃避不及撞上，造成車損1人受傷...

70萬凱旋重機入手才一天 高雄男遇老婦「鬼切」心淌血

陳姓男子剛買來價值近70萬元的英國Triumph凱旋機車，不到1天，今天上午卻遇老婦人疑騎機車違規切入禁行機車的車道，雙...

影／和碩前副總裁失聯第4天 新北消防今調派137人搜山

今天（30日）是和碩前副總裁蔡進國失聯第4天，稍早新北市消防局調動137人到場集結，目前已分配好路線及搜救區域，分批進入...

市場女攤販熱戀油井工程師 匯了20萬換到一場空

高雄56歲王姓婦人在網路認識男網友，對方自稱是「油井平台」工人，兩人認識1個多月來頻頻噓寒問暖，親暱程度不輸熱戀情侶，陷...

影／立院員工不滿遭調職 揚言跳樓遭警攔下

立法院今天早上發生小插曲，一名在中興大樓任職的員工疑似被誣陷騷擾女助理遭調職，該名男子頭綁黃色抗議頭巾表示沒澄清機會，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。