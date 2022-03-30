影／保時捷疑違規左轉 對向遊覽車閃不及釀9人傷
台中市廖姓男子今早開車行經西屯區環中路時，疑違規左轉，導致當時由楊姓男子駕駛的遊覽車閃不及，直接撞上，廖車被撞上路旁安全島，車禍造成一共造成兩車駕駛、乘客一共9人受傷，不過都是輕傷，無生命危險，涉案駕駛都無酒精濃度，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續釐清。
據查，廖姓男子（27歲）在今天上午10時許，駕駛保時捷休旅車沿西屯區環中路慢車道，沿市政路往青海路方向行駛，楊姓男子（44歲）則是駕駛遊覽車，沿環中路外快車道，由青海路往市政路方向行駛，疑廖車違規左轉朝馬路，導致對向直行的遊覽車閃避不及，兩車碰撞，碰撞後，休旅車被撞上路旁安全島，而休旅車、遊覽車內2名駕駛、7名乘客都因車禍受到輕傷。
台中市第六警分局交通分隊調查，雙方駕駛都無酒精，該路口為禁止左轉路口，初判為違規左轉、未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，仍待交大事故組釐清。
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