國道去年清明連假車禍102件 高公局籲：切勿疲勞駕駛

隨著清明連假將屆，高公局表示，根據歷年交通事故資料分析，連假期間因為交通量大，事故件數較平常日增加，肇因多半是未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當所導致，提醒民眾，行駛國道切勿疲勞駕駛，並應隨時注意車前狀況，保持行車安全間距，且勿任意變換車道，避免發生事故影響行車安全與秩序。

根據高公局統計，近3年清明節連假國道每日平均肇事件數分別為108年99件、109年76件（受疫情影響，交通量減少）及110年102件，較歷年每日平均肇事件數約90件高約1成。

高公局提醒用路人，如精神狀況不佳，可至各服務區休息後再出發，切勿疲勞駕駛；另若開啟駕駛輔助系統，仍應全程注意車前狀況，必要時應迅速介入操控車輛，以確保自身與他人用路安全。

高公局表示，清明連假實施時段性匝道封閉管制措施，國5於假期第1、2天時段性封閉石碇、坪林南向入口；西部國道部分，假期第1、2天時段性封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，假期第3、4天時段性封閉國1虎尾、埔鹽系統北向、國3西濱北向及國3名間雙向入口。