八大打第3劑公文還未來 桃園警查小吃店2男違規僅勸導

中央流行疫情指揮中心日前宣布27日起至八大場所消費須打滿3劑疫苗，桃園市大園警分局觀音分駐所昨天針對轄內場所臨檢清查，在一家小吃店發現2名男顧客只打2劑違規，但因經濟部尚未正式來函市府，衛生局尚未能開罰，警方僅勸導。

大園分局指出，觀音分駐所昨晚前往轄內酒店、小吃部等八大行業場所，除清查業者對訪客是否落實「實聯制」外，也利用警用小電腦過濾店內消費民眾是否為居家檢疫或隔離對象，以防疫情在社區中流竄。

指揮中心規定，進出場所顧客須接種3劑疫苗，工作人員則須接種2劑疫苗且滿14天；對此員警現場清查，也發現2名顧客尚未接種第3劑疫苗，但因規定尚未收到正式公文，警方並未函送裁罰，僅現場宣導消費者及業者留意新規定。