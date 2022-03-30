太魯閣號事故將滿周年 花蓮執行深夜列車出軌救援演練

台鐵太魯閣號事故將屆滿周年，花蓮縣消防局、鐵路警察局花蓮分局等單位，於昨天深夜針對鐵路事故災害執行演練，模擬列車出軌有大量傷亡事故，警消依照程序緊急救出傷患，加強救援應變能力。

花蓮縣消防局、鐵路警察局花蓮分局等單位，於昨天深夜針對鐵路事故災害執行演練，模擬列車出軌有大量傷亡事故，加強救援應變能力。圖／鐵路警察局提供

去年4月2日，太魯閣列車行駛正要進入大清水鐵路隧道，卻撞上滑落鐵軌的工程車，列車嚴重出軌更撞擊隧道東側邊壁，造成49人死亡、200多人輕重傷。如今事故將滿1年，消防局策畫在昨夜間11點30分花東線無列車行駛時段，於林榮新光車站、溪口隧道執行鐵路交通事故災害應變演習。

災害防救演練邀請國內著名防災專家、銘傳大學教授王价巨、曾參與0402救災、花蓮縣災害防救專家諮詢委員顏勝裕等人指導。模擬發生芮氏規模7.5強震，造成1列南下自強號列車，行經壽豐、鳳林交界溪口隧道列車1至3節車廂出軌、傾斜，火車上搭載乘客人數未知，傷亡狀況不明，初步預估輕重傷人數達20人以上事故。

消防局獲報後，隨即展開隧道救援工作、大量傷患處置；鐵警花蓮分局成立專案一級開設，現場設置三層封鎖線警戒管制，引導消防、救護單位進入現場，協助傷患救護及掌握送醫傷患名單，並執行事故現場測繪、蒐證、跡證採集與調查作業，以及後續傷亡人數統計、家屬指認及服務工作與罹難者人別辨識、遺留物造冊發還等工作。