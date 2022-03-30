70萬凱旋重機入手才一天 高雄男遇老婦「鬼切」心淌血

陳姓男子剛買來價值近70萬元的英國Triumph凱旋機車，不到1天，今天上午卻遇老婦人疑騎機車違規切入禁行機車的車道，雙方受傷送醫，老婦右腳骨折，無生命危險，確實肇事原因由警方調查中。

陳姓男子剛買來大型重機車不到1天，今天在高雄遇老婦人切入禁行機車車道出車禍。記者林保光／翻攝

今天上午8點45分，23歲的陳姓男子騎大型重機車，由高雄市前金區七賢二路往東行駛，同向的陳姓老婦（88歲）騎機車，切入禁行機車的內車道，2車在路中央擦撞，雙雙倒地，陳婦右腳骨折、額頭及左手擦傷，陳姓男子雙手與臀部也受傷，2人無酒駕行為，經送大同醫院治療，暫無生命危險。