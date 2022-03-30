板橋堤外道路機車撞行人 71歲婦送醫不治
新北市板橋區堤外道路今天凌晨發生機車撞上行人車禍意外，劉姓男子騎機車沿堤外機車便道，由板橋往土城方向行駛，疑天色昏暗，不慎撞上路人劉姓婦人，劉因頭部重傷，當場無生命跡象，經送醫急救仍宣告不治，警詢後今依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市警方今天凌晨2時45分獲報，板橋區環河西路龍興街堤外機車道發生車禍，警方到場處理，為74歲劉姓男子騎機車沿堤外機車便道，由板橋往土城方向行駛，不慎撞上走在路邊的71歲劉姓婦人。
劉婦被撞後，不僅四肢多處擦挫傷，加上頭部傷勢嚴重，緊急送往板橋亞東醫院，經急救至4時21分仍宣告不治 ，肇事的劉男連人帶車摔倒，也是四肢多處擦挫傷，無生命危險。
劉男酒測值為零，據了解，劉男是當時是準備到堤外菜園種菜，疑似天色昏暗，才會撞上劉婦，警詢後今天依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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